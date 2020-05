Sánchez participarà en la cimera europea amb Kosovo perquè no hi haurà banderes

Un president espanyol participarà per primera vegada en una cimera europea on també hi haurà el president de Kosovo, estat independitzat el 2008 que Madrid mai no ha reconegut. Pedro Sánchez s'unirà aquest dimecres en la cimera UE-Balcans que se celebrarà virtualment per formalitzar un paquet de 3.300 milions d'euros d'ajuts europeus a la regió per a la lluita contra el coronavirus. En l'última cimera d'aquestes característiques, l'aleshores president espanyol, Mariano Rajoy, no hi va assistir.

Però Sánchez hi serà perquè la Moncloa ha posat com a condicions que no hi hagi cap mena de símbol institucional. No hi haurà banderes, sinó un fons comú per a tots els participants. Tampoc els caps d'estat i de govern seran mencionats pel seu càrrec, només pel seu nom i cognom. A la reunió virtual també hi assistirà Sèrbia sota les mateixes condicions.

Fonts diplomàtiques espanyoles insisteixen que la posició de l'Estat respecte al reconeixement de Kosovo no ha canviat, però reconeixen que sí que ha canviat la manera d'abordar el conflicte. "Creiem que és millor ser-hi que no ser-hi, no ha canviat la posició espanyola però creiem que com més presència tingui Espanya en el conflicte millor", apunten les mateixes fonts.

La presidència rotatòria de la Unió Europea està actualment en mans de Croàcia, que s'havia marcat com un dels seus objectius la celebració d'aquesta cimera amb tots els líders de la UE a Zagreb. La pandèmia del coronavirus ha impedit que es fes presencialment, però fer-ho telemàticament ha posat més fàcil les condicions perquè països com Espanya, que es neguen a reconèixer Kosovo, hi poguessin assistir.

D'altres condicions que Espanya ha reclamat a canvi d'estar present en la trobada virtual és que no es faci referència a la cimera com una reunió de la UE amb sis països balcànics, sinó que només es parli dels Balcans com a regió. A més, tampoc es discutirà en cap moment sobre l'ampliació de la Unió Europea, malgrat que els Vint-i-set donessin llum verda recentment a començar les negociacions amb Albània i Macedònia del Nord. "Aquesta no és una cimera d'ampliació", han reiterat fonts europees, que han explicat que la qüestió sobre les negociacions amb aquests dos països balcànics es continuarà abordant al juny.

Espanya reconeixerà Kosovo si arriba a un acord amb Sèrbia

Totes aquestes condicions, posades principalment per Espanya (el principal opositor del reconeixement de Kosovo, juntament amb Eslovàquia, Romania, Grècia i Xipre), són les que permeten que se celebri aquesta cimera més aviat "simbòlica" que pretén escenificar el suport de la UE a la regió en temps de pandèmia i que evita els temes més polèmics per garantir la participació de tots els líders.

El canvi espanyol s'emmarca en un canvi de to amb l'arribada socialista al govern, que fonts de la Moncloa insisteixen en desvincular totalment del debat intern a l'Estat. El govern espanyol ja ha afirmat recentment que "no serà més papista que el papa" i que si Sèrbia arriba a un acord amb Kosovo, Espanya no posarà traves a l'hora de reconèixer també aquest estat. "Estem en contra de la declaració unilateral d'independència, però no tenim res en contra de Kosovo", han afirmat les mateixes fonts esmentades anteriorment.