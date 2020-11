Un dels líders pro democràcia de Hong Kong, a la presó després de declarar-se culpable

L'activista de Hong Kong pro democràcia Joshua Wong, de 24 anys, un dels grans líders de la Revolta dels Paraigües del 2014, es troba en presó provisional des d'aquest dilluns, després que juntament amb dos activistes més s'hagi declarat culpable d’organitzar una "assemblea no autoritzada" l'any passat davant la seu de la policia de la ciutat-regió. La sentència es donarà a conèixer el 2 de desembre, i Wong i els seus companys s'enfronten a una condemna de tres anys de presó.

"Les autoritats volen que em quedi a la presó, però ni les reixes ni les prohibicions electorals ni cap altre poder arbitrari ens impediran l'activisme", ha dit Wong als mitjans abans de posar-se a disposició judicial. "El que estem fent ara és expressar el valor de la llibertat al món mitjançant la nostra compassió a qui estimem, tanta que estem disposats a sacrificar la llibertat. Estic preparat per entrar a la presó", ha dit.

La protesta que li pot costar un nou període entre reixes va tenir lloc el 21 de juny de l’any passat, al principi d’un turbulent estiu de manifestacions a l’excolònia britànica. Centenars de persones van envoltar la seu de la policia en un intent d’exigir responsabilitats després que els agents fessin servir gasos lacrimògens per reprimir una altra marxa, que desafiava el projecte de llei de l'executiu pro Pequín per facilitar l'extradició dels opositors a la Xina continental.

Com a resposta, Pequín ha imposat aquest any una llei de seguretat nacional a la ciutat que castiga delictes com la secessió, la subversió, el terrorisme i la connivència amb forces estrangeres amb una pena màxima de cadena perpètua.

Arran de l'aprovació de la llei, Wong va desmantellar el seu grup polític, Demosisto. L'activista ha sigut jutjat al costat d'Ivan Lam, de 26 anys, i Agnes Chow, de 23. Aquesta darrera també s’ha declarat culpable d'haver participat activament en una assemblea no autoritzada. Si tots tres són finalment condemnats, ho serien d'acord amb la legalitat anterior a la llei de seguretat nacional i, en teoria, la sentència no seria tan dura com si es tingués en compte el nou marc jurídic.

Els fiscals del cas van presentar diversos vídeos que mostraven que els acusats eren presents fora de la seu de la policia el 2 de juny, i se'ls podia veure cantant consignes contra els agents. En un dels vídeos, Wong animava els altres participants a "assetjar la seu de la policia" com a tàctica de pressió.

Els tres activistes van guanyar protagonisme com a joves líders de la Revolta dels Paraïgues el 2014. Per aquestes protestes, de fet, Wong va ser empresonat durant vuit mesos el 2017 per desacatament al tribunal. Els nous incidents pels quals ha sigut jutjat avui van tenir lloc pocs dies després que complís una segona pena. Lam anteriorment va complir 13 mesos de presó per les seves activitats polítiques. Pel que fa a Agnes Chow, és la primera vegada que s'enfronta a una llarga pena de presó.

La repressió no s'atura

Les últimes setmanes les autoritats policials de Hong Kong han detingut més de 20 activistes, periodistes i legisladors pro democràcia. Amnistia Internacional ha criticat la detenció dels legisladors i sosté que la llei de seguretat nacional no es pot esgrimir per limitar la llibertat d’expressió al Parlament de la ciutat.

Al llarg d'aquest cap de setmana dos polítics pro democràcia elegits als consells de districte de la ciutat han sigut arrestats per conspiració per haver defraudat les despeses electorals.

El conductor d'un programa de ràdio també ha sigut arrestat segons la llei de seguretat nacional en relació amb una campanya de finançament col·lectiu per donar suport als manifestants que fugien a Taiwan.

D'altra banda, Alexandra Wong, una activista d’edat avançada coneguda com "l'àvia Wong", que sovint enarborava una bandera britànica en les protestes, va ser arrestada divendres per una presumpta agressió que va tenir lloc el gener del 2019.