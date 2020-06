Lisboa fa marxa enrere en la desescalada i limita les reunions a deu persones

Lisboa i alguns dels seus municipis metropolitans tornen a estar sota restriccions davant de l'augment de casos de coronavirus i l'alarma que ha generat la celebració de festes il·legals amb més públic del permès. Des d'aquest dimarts queden prohibides les reunions de més de deu persones –fins ara se'n podien ajuntar fins a vint–, els comerços i bars hauran de tancar a les vuit del vespre (excepte els restaurants que serveixen sopars), no es permet el consum d'alcohol al carrer i les benzineres no podran vendre begudes alcohòliques precisament per evitar que la gent les consumeixi a la via pública.

Malgrat la preocupació pel rebrot, les autoritats insisteixen que el sistema de vigilància funciona i que permet traçar i trobar els contactes dels contagis nous. "El nucli del problema està centrat en només quinze barris. Necessitem un esforç més fort en aquestes àrees", ha tranquil·litzat el primer ministre, António Costa, en una conferència de premsa després de reunir-se amb dirigents de l'àrea metropolitana de la capital portuguesa. La regió de Lisboa i la Vall del Tajo, al nord del país, concentra dos terços dels nous contagis diaris en una àrea en què resideixen 1,4 milions de persones, poc menys del 10% de la població portuguesa. El govern d'António Costa ha preferit curar-se en salut i ha fet marxa enrere en algunes de les mesures de relaxació que havia aprovat a tot Portugal després de tres mesos de confinament i de l'autoimposat tancament de tota activitat no essencial.

Menys alcohol

El govern portuguès i els ajuntaments d'Amadora, Loures, Odivelas, Sintra i Lisboa han acordat també reforçar la presència i el control de la policia, que vigilarà que no hi hagi consum d'alcohol al carrer, fora de les terrasses de bars i restaurants, i que les benzineres no venguin begudes de graduació. Des que es va iniciar la desescalada han proliferat festes multitudinàries convocades a través de les xarxes socials en què el públic, majoritàriament jove, no respecta les mesures de seguretat i de distància ordenades per frenar la propagació del coronavirus. De fet, el nombre de nous malalts entre 10 i 30 anys ha augmentat al voltant del 90% des que es van alleugerir les restriccions a les reunions, segons dades del ministeri de Salut.

"Tenen un cost brutal per a la seguretat social i són un perill immens per a la seguretat pública", ha afirmat el primer ministre Costa, sobre aquestes trobades multitudinàries que faciliten un rebrot i posen en perill "la llibertat de tots, l'ocupació de tots i els ingressos de tots", informa l'agència Efe.

Els brots que s'estan registrant en les residències de gent gran són l'altre gran focus de preocupació per a les autoritats sanitàries lusitanes. Al cas de la residència de Reguengos de Monsaraz (a la província d'Alentejo), amb 56 positius, es va sumar dimarts el d'un centre a Odivelas, a prop de Lisboa, amb 87 contagis nous.

Un brot a Fàtima

El covid-19 també ha arribat al santuari marià de Fàtima, on setze empleats i col·laboradors han donat positiu. Un portaveu del centre s'ha afanyat a assegurar que els malalts no han estat en contacte amb els feligresos que han acudit al recinte en les últimes setmanes.

Portugal va ordenar el confinament i el tancament de les activitats quan el país encara no tenia cap víctima mortal, fet que li va permetre guanyar temps per poder controlar la propagació del virus. L'estratègia del govern Costa s'ha centrat en desplegar un gran nombre de rastrejadors i de proves diagnòstiques per detectar positius precoçment i poder-los aïllar. L'últim butlletí oficial inclou 1.534 morts i 39.392 casos confirmats, després de sumar quatre morts i 259 nous casos en les últimes 24 hores.