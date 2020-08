Lukaixenko proposa ara una reforma de la Constitució per reduir el seu poder

Un altre cop Aleksandr Lukaixenko torna a oferir una proposta per "renovar" la Constitució quan es compleixen tres setmanes de les grans manifestacions en contra del suposat frau electoral que li va donar un nou mandat. Després de reunir-se amb representants del Tribunal Constitucional, el president de Bielorússia ha admès aquest dilluns que el sistema polític local és "una mica autoritari" i s'ha mostrat partidari de revisar certs punts del text per evitar que "no estigui lligat a cap personalitat, inclòs Lukaixenko", ha manifestat el dirigent en un comunicat recollit per l'agència de notícies Belta.

No obstant això, Lukaixenko rebutja tornar a la Constitució vigent fins al 1994, que es va modificar, precisament, quan ell va arribar al poder per ampliar les competències de la presidència. El president argumenta que recuperar la Carta Magna de fa gairebé tres dècades evitaria que el país avancés.

Per contra, Lukaixenko proposa reformes en els tribunals i, en aquest sentit, ha explicat que membres del Tribunal Constitucional treballen en una versió nova de la Constitució que podria descentralitzar el poder al país, sumit en una profunda crisi política i social agreujada des de les eleccions del 9 d'agost, amb protestes multitudinàries i manifestants que desafien la repressió policial i que han deixat centenars de detinguts.

"Ara tenim especialistes, entre els quals hi ha jutges del Tribunal Constitucional, treballant en els canvis a la llei fonamental del país. Després, el projecte de la Constitució renovada es posarà a debat públic", ha afegit Lukaixenko, perquè tothom pugui dir si li agrada o no l'esborrany del text, alhora que ha insistit en el fet que els manifestants són una minoria.

Maria Kolesnikova, membre de la directiva del consell de coordinació opositor que treballa per un traspàs pacífic del poder, va estimar dissabte passat que les mans esteses de Lukaixenko a canvis només són un intent de manipulació de la societat. "Ara resulta inimaginable que el president realment estigui interessat que els mandats es limitin a dos terminis i s'incrementi l'autoritat del Parlament, perquè en aquest cas hi hauria la possibilitat d'un procés d'impugnació" de la seva última victòria electoral, va afirmar. "Seran canvis, però no signifiquen un avanç", va alertar Kolesnikova.

La proposta de canvis constitucionals de Lukaixenko ha sigut aplaudida pel president rus, Vladímir Putin, l'únic suport que queda al president bielorús. Però l'oposició insisteix en la convocatòria de noves eleccions presidencials, a les quals podria presentar-se el mateix Lukaixenko.