Madagascar exporta una falsa cura natural del coronavirus

El Covid-Organics es ven a un preu mòdic als supermercats de Madagascar com un remei tradicional, natural i efectiu contra el coronavirus. El beuratge es presenta com a beguda o en bosses per infusionar i s’elabora a partir de fulles seques d’artemísia, sobre la qual no hi ha cap prova científica que n'acrediti beneficis per tractar una infecció vírica com és el covid-19. Malgrat els dubtes més que evidents sobre la fórmula miraculosa, fins a mitja dotzena de països de la regió –Libèria, els Congos, Guinea Bissau, Guinea Equatorial, Tanzània i el Senegal– ja han rebut les seves comandes.

Nous sommes honorés de transmettre ces remèdes à la délégation de #GuineeBissau pour les malades du #COVID19 des 15 pays de @ecowas_cedeao.

Merci Président @USEmbalo pour l’initiative de la distribution !

Agissons stratégiquement aujourd’hui pour changer le destin de l’Afrique. pic.twitter.com/XjKjsF39KG — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) May 1, 2020

El Covid-Organics ha sorgit de l’Institut Malgaix d’Investigacions Aplicades, una institució privada que des de fa sis dècades se centra en la medicina tradicional, però segurament deu el seu èxit al president malgaix, Andry Rajoelina, convertit en el gran avalador d’un producte amb denominació d’origen local que no dubta en promocionar fent-ne glops en els actes públics.

Tot i que en els primers dies l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va rebre amb certa indiferència el fals remei, la seva expansió ha fet que hagi hagut de sortir per refredar l’eufòria de Rajoelina i reclamar que es facin “assajos clínics”, ha dit aquest dijous la directora de l’ens a l’Àfrica, la sud-africana Matshidiso Moeti. En un exercici de pura diplomàcia de l’OMS, la responsable no ha rebutjat l’ús del Covid-Organics, però sí que ha insistit en afirmar que la fórmula no ha sigut "testada”, alhora que s’ha posat al servei de les autoritats d’Antananarivo per estudiar plegats “si pot ser beneficiós i protegeix” de la infecció.

Perill de relaxament de la prevenció

Amb més contundència, la doctora Moeti ha alertat dels efectes perversos del consum d’aquesta poció, que pot provocar una falsa sensació de protecció a qui la prengui i fer que relaxi les mesures de seguretat d’higiene de mans i distància social.

En un comunicat, l'Acadèmia Nacional de Medicina de Madagascar ha seguit la línia de l’OMS i s'ha preguntat si la beguda pot tenir efectes secundaris, sobretot entre les criatures. Des de l’institut que ha patentat la fórmula es refereixen a una prova en què dos dels pacients que van prendre la beguda van notar una millora evident dels símptomes, però en cap moment aclareixen quina mostra es va fer.

L’artemísia i Madagascar tenen un vincle molt especial, perquè l’illa de l’Índic és la principal productora d’aquesta planta medicinal, que és ni més menys que el principi actiu dels medicaments contra la malària, amb bons resultats i eficàcia comprovada.

0 morts Modagascar no ha certificat cap defunció. A tot el continent, 1.900

Quique Bassat, investigador d’ICREA i director del programa de malària d’ISGlobal, no dona crèdit al paper del president Rajoelina, que contradiu el seu propi equip científic. Primer perquè la malària i el covid-19 són dues malalties que tenen ben poc a veure: el paludisme es produeix per la transmissió d’un paràsit a traves de la picada d’un mosquit femella Anopheles, mentre que el covid-19 és un virus respiratori.

Però fins i tot en el cas del paludisme, l’artemísia no es pren com a infusió, explica l’expert català amb experiència sobre el terreny a Moçambic. “Si no hi ha proves de l’efectivitat, s’ha d’assumir per principis que la medicació no funciona”, conclou Bassat.

Però Madagascar no es juga tota la seva sort a la controvertida beguda i manté fortes mesures per combatre el coronavirus i l’estat d’emergència fins al 17 de maig. Segons dades oficials, s’hi han diagnosticat 225 casos de covid-19 i és un de la desena de països africans que no han registrat cap mort. Al continent s’ha arribat a les 1.900 defuncions i als 51.000 positius confirmats.