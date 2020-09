Una marea humana torna a protestar contra Lukaixenko

Una marea humana amb banderes vermelles i blanques, símbol de l'oposició bielorussa, ha tornat a prendre els carrers de Minsk aquest diumenge per quart cap de setmana consecutiu per reclamar la renúncia del president del país, Aleksandr Lukaixenko. Més de 100.000 persones han participat en la protesta a la capital, segons els mitjans locals, però també hi ha hagut manifestacions en altres localitats, com Grodno, Brest, Gomel i Moguiliov. A Minsk, la policia ha detingut almenys 130 persones.

Les forces de seguretat han bloquejat els accessos a les principals avingudes del centre de la capital des de primera hora del matí i han acordonat la plaça de la Independència, que ha sigut escenari de manifestacions de l'oposició durant les últimes setmanes. També s'han tancat diverses estacions de metro del centre de la ciutat i desenes d'antiavalots s'han desplegat als voltants de la residència de Lukaixenko, que s'ha convertit en el lloc més protegit de Minsk.

Malgrat les importants mesures de seguretat, una marea humana ha ocupat el centre de la capital corejant lemes com "Visca Bielorússia" i "Ves-te’n", en referència a Lukaixenko. Els manifestants també han increpat els antiavalots que protegien la residència del president bielorús: "Nosaltres us paguem, nosaltres som el poder" o " Pegar la gent no és una professió", els han cridat.

Detencions

Segons l'associació bielorussa de drets humans Vesna, la policia ha detingut aquest diumenge més de 130 persones a Minsk. Entre elles hi hauria almenys dos reporters, segons ha informat l'Associació de Periodistes de Bielorússia. També hi ha hagut detencions a les ciutats de Brest, Moguiliov i Vitebsk. De fet, les autoritats han confirmat "més de 100 detencions" de participants en "accions no autoritzades".

El govern també ha intentat posar bastons a les rodes als manifestants dificultant la connexió a internet i l'accés a aplicacions de missatgeria. El mateix operador de telefonia mòbil A1 ha confirmat davant les queixes dels usuaris que, per ordre de les autoritats, ha reduït la velocitat de la connexió a internet, cosa que podria portar "a la disminució de la qualitat del servei prestat o la seva inaccessibilitat temporal". Un cop la protesta ha acabat a Minsk, l'accés a internet ha quedat totalment restaurat a la capital.

La líder de l'oposició bielorussa, Svetlana Tijanóvskaya, havia fet una crida dissabte perquè la gent participés en la que va batejar com a "marxa de la unitat", amb el lema "Un per a tots i tots per a un". "Recordin que junts som més forts", va declarar l'opositora des de Lituània, on està exiliada des de l'11 d'agost passat.

D'altra banda, Olga Kovalkova, una de les estretes col·laboradores de Tijanóvskaya, ha hagut d'abandonar el país per pressions de les forces de seguretat, segons ha explicat ella mateixa. Segons ha relatat, ha sigut traslladada contra la seva voluntat a Polònia, quan complia quinze dies d'arrest administratiu en un centre de reclusió de Minsk.