Trump reconeix la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha reconegut la sobirania marroquina sobre el Sàhara Occidental, argumentant que "la proposta seriosa, creïble i realista d'autonomia" que el Marroc proposa per a aquest territori en disputa és "l'única base per a una solució justa i duradora i per a una pau i una prosperitat perdurables".

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Morocco recognized the United States in 1777. It is thus fitting we recognize their sovereignty over the Western Sahara. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Trump, que esgota els seus últims dies a la Casa Blanca abans que el 20 de gener Joe Biden prengui possessió com a president, ha anunciat a través de Twitter la signatura d'un document que oficialitza aquest reconeixement i ha recordat també que "el Marroc va reconèixer els Estats Units el 1777", un any després de la declaració d'independència nord-americana, i "per tant és correcte" que ara els Estats Units es posin al seu costat en la qüestió del Sàhara Occidental, una antiga colònia espanyola que des del 1975 es disputen el Marroc (que l'ocupa de facto) i l'autoproclamada República Àrab Saharaui Democràtica.

El reconeixement de la sobirania marroquina sobre aquest territori s'emmarca en el context d'un altre acord apadrinat per Trump: el restabliment de relacions diplomàtiques entre el regne alauita i Israel. El president ho ha qualificat d'"avanç històric" i d'un "enorme pas endavant per a la pau a l'Orient Mitjà".