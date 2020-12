100 dies de mascareta: la primera petició de Biden als nord-americans

El demòcrata Joe Biden, president electe dels Estat Units, té pensat arribar amb un missatge molt concret a la Casa Blanca aquest 20 de gener. Tal com ha explicat en una entrevista amb la CNN, que serà emesa aquesta nit però que la cadena ja ha publicat parcialment, un cop comenci el seu mandat demanarà a tots els ciutadans del país que portin la mascareta 100 dies des de llavors. "Només 100 dies de mascareta, no per sempre. 100 dies. I crec que [si la portem 100 dies] veurem una reducció significativa [de la pandèmia]", ha dit el futur mandatari. Si mirem el calendari, 100 des de la seva arribada a Washington implicarien accentuar l'ús de la mascareta fins a finals d'abril, quan s'espera que la producció i la distribució de la vacuna estigui considerablement estesa i bona part d'aquells nord-americans que vulguin ja s'hagin vacunat.

En aquest sentit, Biden ha apuntat que en instal·lacions federals o xarxes de transport interestatal com avions o autobusos serà obligatori l'ús de la mascareta. També animarà els diferents estats –que són els que tenen la potestat per implementar mesures més concretes– a fomentar i aprovar aquesta mesura.

L'ús de la mascareta s'ha convertit en un assumpte polític als Estats Units. Al principi de la pandèmia, el mateix Donald Trump va posar en dubte que fos eficaç en diverses ocasions. Tot i que va acabar rectificant, el seu missatge va calar entre una part de la població, que continua oposant-se a la mesura. Durant la campanya electoral, Biden ja va deixar clar que l'ús de la mascareta seria una condició innegociable en els seus Estats Units. Trump va arribar a mofar-se de la mida de la protecció que utilitzava el seu rival als comicis.

I ara el líder demòcrata és conscient que els Estats Units tornen a estar ofegats pel covid-19. El país nord-americà viu el seu pitjor moment des de l'inici de la crisi i aquesta setmana s'ha arribat als 200.000 positius detectats en 24 hores. La mitjana diària de casos pràcticament triplica el sostre que s'havia tocat al juliol, quan era d'una mica més de 60.000. També s'ha batut rècord d'hospitalitzacions i de morts, 2.907 registrades només dijous. Aquesta setmana, Robert Redfield, director dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, per les seves sigles en anglès), la principal agència de salut del govern nord-americà, era clar: el país s'aboca a viure "els temps més difícils de la història de la salut pública”. Mentrestant, però, Trump continua centrat en mirar de revertir els resultats de les eleccions.

Compromès a vacunar-se

A tot això, i també durant l'entrevista amb la CNN, Biden s'ha compromès a vacunar-se i a fer-ho públic quan l'epidemiòleg en cap de la Casa Blanca, Anthony Fauci, anunciï que és segur fer-ho. Una posició idèntica a la que han mostrat els tres últims expresidents del país: Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton. Tots tres van anunciar dijous que es vacunaran quan estigui permès i que deixaran que les càmeres ho enregistrin per incrementar així la confiança de la població. "Crec que els meus tres predecessors han establert el model del que s'ha de fer. Un cop la vacuna es declari segura, llavors òbviament la rebrem, i és important comunicar-ho al poble nord-americà", ha dit Biden.