Una massacre de coales desperta indignació a Austràlia

Almenys 40 coales han mort a l'estat de Victòria, al sud d'Austràlia, a causa de la tala il·legal d'una propietat rural on n'hi viu una colònia. Alguns residents locals van alertar les autoritats després de trobar coales amuntegats entre la fusta talada, una imatge que ha despertat indignació al país. Els coales estan protegits per les lleis mediambientals australianes, i destruir els seus hàbitats constitueix un crim.

Les autoritats de la regió han obert una investigació per aclarir els detalls de la matança, ja que no està clar qui n'és l'autor. A finals de novembre passat ja hi va haver una tala autoritzada en aquesta plantació d'arbres d'eucaliptus –que són la font d'aliment principal dels coales–, però la companyia que la va executar, South West Fibre, defensa que va aplicar totes les mesures de protecció dels animals que preveu la llei del país, i que va deixar prou arbres drets perquè els coales es poguessin alimentar. Tot i així, molts dels coales morts presentaven senyals d'haver mort de gana, segons els testimonis locals.

D'altres, però, haurien mort per l'acció d'excavadores que intentaven transformar la plantació en un camp de conreu. Aquestes obres, que sembla que eren il·legals, han deixat l'indret totalment inhabitable per als coales. Els testimonis locals han declarat que havien vist operaris amuntegant animals morts per incinerar-los, amb la qual cosa la quantitat de coales podria ser molt superior als que s'han trobat. El diari The Guardian s'ha posat en contacte amb el propietari de la plantació, que no ha volgut fer cap comentari.

Diversos veterinaris de l'estat i defensors dels animals es van desplaçar divendres a la plantació per salvar els coales supervivents, i de moment n'haurien traslladat més de 80 a clíniques per tractar-los. Uns 30 els han hagut de sacrificar, i als que estaven en bones condicions els han donat aigua i menjar. Aquest dilluns encara quedaven 10 quilòmetres de la plantació per supervisar, de manera que podrien aparèixer més coales ferits o morts.

L'organització de protecció dels animals Animals Australia, que també va enviar veterinaris a la plantació, ha agraït a Twitter la bona resposta de la gent que volia ajudar els coales, i ha aclarit que ja no calien més voluntaris a la zona.

With the support of local authorities and wildlife carers, Vets are seeking to save as many of these precious animals as possible. We appreciate the of concern from so many caring people, but please know there is no need for further volunteers.



