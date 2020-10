Merkel avisa que venen mesos "molt i molt complicats" pel covid-19

La cancellera alemanya, Angela Merkel, és pessimista sobre l'evolució de la pandèmia de coronavirus al seu país durant les pròximes setmanes. Segons recull aquest dilluns el diari Bild, en una reunió telemàtica amb els líders regionals del seu partit, la CDU, aquest diumenge, Merkel va advertir que s'acosten "uns mesos molt i molt difícils". De fet, la seva previsió és que com a mínim fins al febrer no es pugui autoritzar la celebració de grans esdeveniments a l'aire lliure.

Arran d'aquesta situació, Merkel es reunirà dimecres amb els presidents dels setze estats federats per acordar noves mesures per contenir el virus, tal com ha anunciat el portaveu del govern alemany, Steffen Seibert, aquest dilluns. Segons ell, si no s'actua de manera immediata el país podria arribar la setmana que ve als 30.000 contagis diaris. Seibert va evitar parlar d'un possible confinament, tot i que la setmana passada el doctor alemany Frank Ulrich Montgomery, president del consell de l'Associació Mundial de Metges, havia afirmat que, si s'arriben a superar les 20.000 infeccions diàries, aquesta mesura seria imprescindible.

Confinaments locals

De moment aquest dilluns s'ha aprovat el confinament del districte bavarès de Rottal-Inn, on viuen unes 120.000 persones i on l'última setmana s'han detectat més de 200 nous contagis per cada 100.000 habitants. A partir d'aquest dimarts, i durant dues setmanes, els habitants d'aquest territori no podran sortir de casa sense justificació i les escoles estaran tancades. Es tracta de la segona zona d'Alemanya que es confina durant aquesta segona onada de covid-19: des de dimarts passat aquestes restriccions ja afecten els 105.000 habitants del districte de Berchtesgaden, també a Baviera.

Amb tot, Alemanya continua sent un dels països europeus que més bé està contenint la segona onada del coronavirus, per bé que les seves xifres han augmentat de manera preocupant durant els últims dies. Dissabte el país va registrar més de 14.700 nous contagis, la xifra més alta des del començament de la pandèmia. Aquest dilluns la dada ha baixat fins als 8.685, però aquesta quantitat duplica la de fa una setmana, en què es van registrar 4.325 nous positius de covid-19. Aquest increment ha situat la incidència acumulada en 80,9 contagis per cada 100.000 persones al llarg de l'última setmana, mentre que fa només dotze dies aquesta variable se situava en 31,7. A Espanya, la incidència acumulada és de 232 casos per 100.000 habitants.

Atac al Robert Koch Institut

Enmig d'aquesta situació, aquest cap de setmana va ser atacada amb còctels molotov la seu berlinesa del Robert Koch Institut, l'agència governamental que s'encarrega del control de malalties infeccioses. L'atac va tenir lloc dissabte a la matinada i va causar danys lleus a l'edifici. La investigació l'ha assumit la unitat policial especialitzada en delictes de motivació política, perquè se sospita que podria estar motivat per les restriccions que el govern ha imposat durant les últimes setmanes per lluitar contra la pandèmia de covid-19.