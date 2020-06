Merkel i Macron recalquen que els fons antipandèmia tindran condicions

L'eix francoalemany vol continuar demostrant que tira del carro europeu. Després de mesos sense veure's en persona, aquest dilluns el president francès, Emmanuel Macron, s'ha desplaçat fins a Alemanya per trobar-se amb la cancellera Angela Merkel i escenificar unitat enmig de la complexa negociació per a l'aprovació del pla de recuperació de l'economia europea, profundament tocada pel coronavirus. Un gest que mirava directament als Països Baixos, Àustria, Suècia i Dinamarca, els quatre països autoanomenats frugals i que s'oposen de manera més ferma a la concessió d'ajuts en forma de transferències pressupostàries als països més afectats per la pandèmia. El seu principal argument per fer-los canviar de bàndol: que els beneficiaris dels diners hauran de fer reformes econòmiques a canvi.

Macron ja es va reunir la setmana passada amb el primer ministre holandès, Mark Rutte, principal ariet del bloc contrari als ajuts europeus contra el coronavirus i, malgrat la patacada a les eleccions municipals franceses del seu partit, ha continuat centrant esforços en política europea, el seu punt fort. Ja va ser el front francogermànic qui va donar una empenta al pla de recuperació amb una proposta d'un fons de mig bilió d'euros basat en deute europeu i pensat perquè els països més afectats no hagin d'endeutar-se encara més. Aleshores va ser quan Brussel·les es va sentir amb força per presentar la seva proposta una mica més elevada però incloent també crèdits i que els quatre frugals rebutgen. Advoquen per concedir només crèdits o per exigir reformes estructurals (que en la crisi anterior van ser retallades) a canvi dels diners.

"Els frugals són països beneficiaris nets del funcionament del mercat únic. Participen d'un espai comú de prosperitat i intercanvi. Per tant, els interessa que l'economia europea funcioni", ha dit Macron després de la trobada. Justament aquest és el gir que ha fet el govern de Merkel (tradicionalment més a prop del front frugal en aquesta mena de qüestions). Alemanya pren dimecres la presidència rotatòria del Consell Europeu i té el principal repte i objectiu de tirar endavant el pla de recuperació. Merkel i Macron han repetit que és urgent aprovar-lo en la cimera presencial convocada per al 17 de juliol i, de fet, fonts alemanyes es mostraven optimistes amb la possibilitat d'aconseguir-ho en aquesta data encara que calgui negociar durant tres dies.

Però la trobada als afores de Berlín d'aquest dilluns tenia justament l'objectiu d'aplanar el camí cap a aquesta cimera i pressionar els frugals. Tant Merkel com Macron han insistit que és important aprovar el pla que inclogui subsidis per als més afectats, però han recordat que la proposta passa per vincular aquests subsidis a reformes: "Aquesta aproximació és molt útil per a tothom. Lligar l'instrument a una agenda de reformes ens permetrà reconciliar molts interessos", ha dit Merkel. Brussel·les insisteix que aquestes reformes no introduiran una nova època d'austeritat per la porta del darrere, però la Comissió, Merkel i Macron també són conscients que aquesta és l'única via per convèncer el bloc liderat per la Haia perquè a finals de juliol hi hagi finalment un pla de recuperació europeu llest per començar a repartir diners el 2021.