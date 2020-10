El metge de Donald Trump sobre l'estat del president: “Està molt bé"

Ha estat la primera compareixença del seu metge personal, Sean Conley, des que, en la matinada de divendres, se'l va diagnosticar com a positiu de covid-19 i ha servit, d'una banda, per saber que, en paraules de Conley, el president Donald Trump "està molt bé" i d'"excepcional bon humor".

Però la compareixença deixa més dubtes obertes que certeses sobre la cronologia i els detalls d'una infecció per coronavirus que ha desembocat en l'hospitalització de Donald Trump, divendres a la nit, en un hospital militar als afores de Washington. Acompanyat de l'equip mèdic que està tractant a president, Conley ha apuntat que el període entre el setè i el desè dia d'infecció es considera "el més crític a l'hora de determinar el curs probable d'aquesta malaltia".

Conley ha afirmat que a Trump se li va diagnosticar la malaltia fa 72 hores, de manera que indicaria que el president es va trobar malalt el matí posterior al debat presidencial de dimarts amb el demòcrata Joe Biden. No obstant això, la nit de dimecres va celebrar un míting.

Posteriorment la Casa Blanca ha intentat esmenar el doctor i ha explicat que no es referia a hores transcorregudes sinó al fet que aquest dissabte és el seu tercer dia de malaltia. És a dir, que el diagnòstic de Trump va ser dijous. Per a més confusió, el doctor s'ha negat a especificar en quin moment va rebre Trump seu últim test negatiu per coronavirus i s'ha limitat a confirmar que la nit de dijous va rebre el resultat positiu de la prova de PCR.

També ha estat evasiu a l'hora d'aclarir si Donald Trump ha necessitat en algun moment rebre oxigen, insistint que "ara mateix no està en oxigen". Els símptomes de president són tos i cansament, però sense febre en les últimes 24 hores, i Conley s'ha declarat "cautelosament optimista" en el pronòstic.

Davant el relat oficial, les filtracions a la premsa. El grup de periodistes que segueix a Trump ha rebut informació d'una font familiaritzada amb la situació del president que ha informat que les últimes 24 hores "havien estat molt preocupants" i que les properes 48 seran "crítiques". A més, segons el The New York Times, el president sí que va rebre oxigen divendres quan els seus nivells van caure després de presentar problemes de respiració. També AP citava una font que assegurava que el president havia rebut oxigen abans d'anar cap a l'hospital.

UPDATE: Immediately after the press conference ended and before the anonymous statement was sent out, Mark Meadows briefed reporters without cameras—but he was caught on a feed asking to be off the record. pic.twitter.com/JyrhSmu1Y0