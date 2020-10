Una ciutat xinesa fa proves als seus 9 milions d'habitants després que s'hi hagin detectat 12 positius

Les autoritats de la ciutat xinesa de Qingdao, situada a uns 700 quilòmetres al sud-est de Pequín, han anunciat que sotmetran als més de nou milions d'habitants de la localitat a proves de detecció del coronavirus després que s'hi hagin identificat 12 casos positius, 6 dels quals asimptomàtics. Està previst que les proves es facin en tan sols cinc dies.

La majoria dels 12 infectats són pacients o personal sanitari de l'Hospital Municipal de Malalties Pectorals de Qingdao. Al maig la Xina ja va sotmetre a proves PCR a tota la població de Wuhan, ciutat on es va originar la pandèmia, d'11 milions d'habitants.

La Comissió de Salut Nacional xinesa ha insistit aquest dilluns que les proves als més de 9 milions d'habitants de Qingdao es faran en només cinc dies. De fet, ja s'han fet a 114.862 persones, la majoria personal sanitari o pacients que havien ingressat en algun hospital de la ciutat durant els últims dies. Tots han donat negatiu, segons aquesta mateixa font.

Vídeos difosos a les xarxes socials mostren llargues cues de ciutadans que esperen per sotmetre’s a la PCR a Qingdao. Alguns dels llocs habilitats per a la realització dels tests estan oberts des de les set del matí fins a les onze de la nit.

651x366 Milers de persones fan cua a Qindgao per sotmetre's a PCR / AFP Milers de persones fan cua a Qindgao per sotmetre's a PCR / AFP

Els casos positius a Qingdao s'han detectat després de l'anomenada Setmana Daurada, un període de vacances de vuit dies que va començar l'1 d'octubre i en el qual la població xinesa ha fet milions de desplaçaments interns al país. De fet, Qingdao va rebre gairebé 4,5 milions de visitants, segons fonts del departament municipal de Turisme i Cultura de la ciutat.

Les autoritats de la localitat de Jinan, situada a la mateixa província de Qingdao però a uns 360 quilòmetres de distància de la ciutat, han fet una crida a totes les persones que hagin visitat Qingdao des del 23 de setembre perquè també se sotmetin a una prova de detecció del covid-19.

Marisc importat

A principis d'octubre, dos treballadors del port de Qingdao van donar positiu després de manipular marisc congelat que havia estat importat des de l'estranger. En teoria, aquests dos operaris no havien infectat ningú més, amb la qual cosa s'està intentant aclarir com el virus s'ha transmès i ja són 12 les persones contagiades.

No és la primera vegada que la Xina adopta una mesura tan dràstica com sotmetre a proves a tota la població d'una localitat. Al maig les autoritats xineses van assegurar que havien fet tests als 11 milions d'habitants de Wuhan. Segons el corresponsal de la BBC a la Xina, el nombre de persones testades serien en realitat nou milions i no pas onze, però igualment continua tractant-se d’una xifra molt alta. A Wuhan, les autoritats van habilitar centenars de centres per a la realització de les proves, amb milers de treballadors, i també van posar en marxa unitats mòbils que es van desplaçar al domicili de persones grans, vulnerables o amb alguna discapacitat.