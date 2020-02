El primer ministre de Lesotho dimiteix acorralat per l'assassinat de l'exdona

La més que probable detenció del primer ministre de Lesotho per l'assassinat de la seva exdona l'ha obligat a renunciar al càrrec a la meitat del mandat, pressionat pel seu propi partit i pels cada vegada més intensos rumors que el situen rere la mort de Lipolelo Thabane el 2017. En un discurs públic emès per la ràdio estatal, Thomas Thabane, de 80 anys, ha anunciat la dimissió al·legant raons d'edat i ha matisat no es faria efectiva abans del mes de juliol, perquè vol deixar enllestit el procés de substitució. Amb tot, la investigació del cas va més de pressa. "E l primer ministre serà acusat d'assassinat. La policia prepara directrius i probablement serà imputat demà [divendres]", ha confirmat per telèfon el subcomissari Paseka Mokete a l'agència Reuters. En la seva intervenció, el primer ministre ha criticat que el fet que el nom del país surti a la premsa internacional per aquest crim ha perjudicat l'economia.

651x366 El primer ministre de Lesotho, Thomas Thabane, en una foto d'arxiu / GIANLUIGI GUERCIA / AFP El primer ministre de Lesotho, Thomas Thabane, en una foto d'arxiu / GIANLUIGI GUERCIA / AFP

La dimissió forçada compleix una regla no escrita al petit país del sud de l'Àfrica i és que en l'última dècada cap dels líders ha aconseguit acabar el mandat de quatre anys. Thabane ja havia estat al capdavant del govern entre el 2012 i el 2015 i, arran d'una moció de censura, i tement per la seva vida, se'n va anar a la veïna Sud-àfrica.

A Thabane ja feia temps que la investigació el rondava. Liabiloe Ramoholi, la seva actual dona –que es fa dir Maesaiah Thabane–, havia fugit fa un temps a Sud-àfrica, ajudada per funcionaris governamentals, després de rebre una citació judicial com a testimoni del cas. Però fa unes setmanes va poder ser detinguda i ja ha declarat davant el tribunal que instrueix el cas per suposadament encarregar l'assassinat a vuit sicaris. Actualment està en llibertat sota fiança.

Lesotho's first lady Maesaiah Thabane was charged with murdering the Prime Minister's wife, three years ago. Her case has been dubbed as a combination of a soap opera-like plot mixed with politics pic.twitter.com/rIZmgIJ1gD — TRT World (@trtworld) February 18, 2020

A Lipoleo la van assassinar a sang freda el 14 de juny del 2017, just dos dies abans que Thabane assumís el poder. La parella ja estava separada però encara negociava els termes d'un complicat divorci. El dirigent polític, de fet, havia dut a terme la campanya electoral al costa de la nova parella. En un principi, els investigadors no van trobar cap mòbil que expliqués l'assassinat, però el mes de desembre passat es va filtrar una carta del cap de la policia, Holomo Molibeli, que revelava que des de l'escena del crim s'havia trucat al telèfon del primer ministre.

Lesotho, un país rural de la mida de Catalunya i amb dos milions de persones, viu una crisi política i institucional perquè la formació al poder no té candidat per substituir Thabane, i això pot desestabilitzar-lo. Lesotho és una monarquia constitucional i des que es va independitzar del Regne Unit, l'any 1996, ha patit uns quants cops d'estat.