El nou primer ministre iraquià promet escoltar els manifestants

L’ultimàtum del president de l’Iraq, Barham Salih, perquè els partits polítics triessin un nou primer ministre ha tingut efecte. Unes hores abans que s’acabés el límit, que era la mitjanit passada, Salih va poder encarregar a Mohamed Taufiq Alaui la formació d’un nou govern. El país té nou primer ministre dos mesos després de la dimissió d’Adel Abdul-Mahdi, enmig de les protestes populars iniciades l’1 d’octubre.

Taufiq Alaui, exministre de Telecomunicacions, va publicar a Twitter un vídeo amb un missatge per als manifestants: “Jo crec en vosaltres. Ara treballo per a vosaltres i tinc una gran responsabilitat; no torneu enrere fins que jo, o algú altre, compleixi les vostres demandes. Compensarem les famílies dels màrtirs [en referència als més de 600 morts en les protestes], curarem els ferits, fixarem una data per a les eleccions i lluitarem contra la corrupció”.

Alaui, que té trenta dies per proposar al Parlament l’aprovació del seu equip de ministres, va amenaçar amb dimitir si els partits miren d’imposar-li els seus candidats per a l’executiu. La màxima autoritat religiosa xiïta del país, l’aiatol·là Ali al-Sistani, es va manifestar en la mateixa línia al demanar que la formació de govern sigui ràpida per aturar la crisi del país, agreujada arran de l’assassinat del comandant iranià Qasem Soleimani el 3 de gener, que ha fet augmentar la tensió entre els Estats Units i l’Iran, principal suport del govern de Bagdad.