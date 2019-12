Notre-Dame, sense missa de Nadal per primera vegada en 216 anys

Durant més de dos segles la catedral vivia avui un dia especial, però aquest dimecres les flors, els capellans, els cants i els fidels no hi són. Han estat substituïts per un dens silenci. Per primera vegada des del 1803, la catedral de Notre-Dame no ha viscut cap missa de Nadal. O, per ser més exactes, la missa s'ha traslladat a una església propera, la de Saint-Germain-l'Auxerrois. Ubicada a un quilòmetre de distància, Saint-Germain acull les celebracions de Notre-Dame d'ençà que la catedral va ser devorada per les flames en el tràgic incendi del passat mes d'abril.

Mentre a Saint-Germain l'arquebisbe de la ciutat, Michel Aupetit, oficia la missa de Nadal que s'hauria d'haver celebrat a Notre-Dame, l'antiga catedral és un espai encara dantesc, on els operaris continuen treballant de manera molt lenta per retirar les bastides que es van fer servir per a les obres de restauració, unes obres que, a la vegada, van provocar l'incendi. Ara cal desmuntar les bastides, però això s'ha de fer de mica en mica per por que, al retirar-les, cedeixi l'estructura de la catedral, malmesa per les flames.

De fet, els tècnics encara no coneixen amb exactitud quin és l'estat exacte de les voltes després del foc. Sotmeses a temperatures de fins a 1.000 graus, les voltes gòtiques podrien haver quedat molt malmeses, fet que posaria en perill l'estabilitat de l'edifici. Encara amb mesos al davant dedicats a retirar les bastides, els plans per començar a restaurar la catedral s'han endarrerit, i no està previst que els treballs comencin abans de la primavera del 2021. L'entitat pública encarregada de dirigir els treballs calcula que el temple no tornarà a obrir les portes al públic fins al 16 d'abril del 2024, cinc anys després de l'incendi.