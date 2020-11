Un cotxe amb missatges antiglobalització s'estavella contra la cancelleria alemanya a Berlín

"Prou polítiques de la globalització" i "Maleïts assassins de nens i gent gran" eren els dos missatges pintats amb pintura blanca a banda i banda d'un cotxe que aquest matí s'ha estavellat intencionadament contra una porta de la cancelleria alemanya, a Berlín. El cotxe, un Volkswagen, hi ha quedat encastat però no ha generat grans desperfectes ni tampoc ferits, més enllà de l'ensurt de les forces de seguretat que custodien l'edifici governamental.

Diversos vehicles policials han aparegut a l'escena en pocs minuts i el conductor, de 54 anys, ha estat detingut allà mateix. "No sabem si hi ha motius psicològics o d'algun altre tipus", deia la policia als periodistes congregats també a les portes de la cancelleria. Es desconeix si la cancellera Angela Merkel estava dins de l'edifici en el moment de l'incident, però poc després sí que tenia previst ser-hi per una reunió amb els líders dels lands en què havien de decidir sobre la pròrroga de les mesures de tancament pel covid-19.

El diari alemany BZ, però, informava poc després que el mateix vehicle exacte, amb matrícula del districte de Lippe, al Rin del Nord - Westfàlia, s'havia estavellat ja a la porta de la cancelleria l'any 2014. En aquella ocasió, els missatges que hi portava pintats eren, segons el rotatiu: "Atureu aquest canvi climàtic assassí de gent" i "Nicol, t'estimo".

La cancelleria ha emès un comunicat poc després per assegurar que ni la cancellera ni ningú més del govern havia estat en perill en cap moment, i que l'incident només havia causat danys molt menors.