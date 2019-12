Mor Gaïd Salah, el poder a l'ombra d'Algèria

Algèria s'endinsa en territori desconegut. Segons ha informat l'agència de notícies estatal algeriana, aquesta matinada ha mort d'una aturada cardíaca el general Gaïd Salah, cap de l'estat major i home fort del país després de la dimissió del president Bouteflika al mes d'abril.

La notícia arriba només quatre dies després de la investidura d'Abdelmadjid Tebboune com a nou president del país al guanyar unes eleccions contestades al carrer pel Hirak, el moviment de protesta que organitza cada setmana des de fa deu mesos manifestacions multitudinàries a les principals ciutats d'Algèria.

El substitut de Gaïd Salah al capdavant de les forces armades, la institució més poderosa del país, és el general Saïd Chengriha, de 74 anys, fins ara màxim responsable de l'exèrcit terrestre. El president Tebboune, que ja ha fet oficial el nomenament, ha decretat també tres dies de dol.

Silenci als carrers

De moment, no hi ha hagut reacció als carrers, però sí a les xarxes socials, on alguns algerians han expressat la seva esperança per una transició a la democràcia, mentre d'altres mostraven la seva preocupació pel futur o rendien homenatge al cabdill militar desaparegut.

En qüestió de setmanes, Gaïd Salah, de 79 anys, va passar de ser un fidel general a les ordres de Bouteflika a convertir-se en l'home més poderós del país. L'inesperat esclat de les protestes el 22 de febrer contra la candidatura d'un Bouteflika catatònic a la reelecció van desfermar una lluita ferotge entre les diverses faccions del règim algerià. Gràcies al suport granític de l'exèrcit, principal poder fàctic des de l'obtenció de la independència l'any 1962, Salah va forçar la dimissió de Bouteflika i va efectuar una purga del cercle més pròxim al president, que va portar el seu germà, Saïd Bouteflika, així com diversos polítics i homes de negoci a la presó.

La caiguda de Bouteflika no va satisfer el Hirak, que va insistir en la seva exigència d'una ruptura radical amb el règim i l'obertura d'un procés de transició democràtica. En els mesos següents es va intensificar el pols entre Gaïd Salah i els manifestants, que va resultar en l'arrest de centenars de persones, inclosos alguns dels activistes del moviment més coneguts i populars, com Karim Tabbou.

El temor del model egipci

Per la seva banda, el cap de l'estat major va multiplicar les seves aparicions públiques, fet que va disparar la por entre els algerians que albergués el desig de convertir-se en un dictador sortit del mateix motlle com l'egipci Abdel Fattah al-Sissi.

La seva mort ha sumit el país en una gran incertesa, ja que l'exèrcit algerià és una institució molt opaca i les seves dinàmiques són completament desconegudes. Ara bé, malgrat el tarannà personalista de Gaïd Salah, alguns observadors assumeixen que la seva línia política tenia el consens en el si de les forces armades i, per tant, és d'esperar que es mantingui. "No crec que hi hagi cap canvi important. El general Chengriha era una persona molt pròxima a Salah. Tots dos són de la mateixa generació i compartien opinions", sosté l'analista polític Otman Lahiani. En canvi, la investigadora Dalia Ghanem del centre Carnegie, no tanca la porta a certs canvis perquè, sosté, que "pot haver una reconfiguració de les forces polítiques" al país.

Salah havia apostat per celebrar les eleccions tot i el boicot del Hirak per permetre al règim disposar d'una façana civil. "Tebboune és un president il·legítim. No l'ha triat el poble algerià, sinó el mateix sistema polític que va situar al seu càrrec el seu predecessor", afirma en una conversació telefònica el veterà advocat Mustafà Bouchachi, considerat el líder espiritual del Hirak, que es mostra convençut que la pressió al govern a través de les manifestacions pacífiques es mantindrà.

Tebboune, el beneficiat

Tebboune podria ser el principal beneficiat de la desaparició de Salah, ja que potser disposarà d'un marge de maniobra més ampli amb Chengriha, un complet desconegut per al poble algerià. El flamant president s'ha mostrat disposat a negociar amb el Hirak, però els activistes dubten que la seva oferta sigui sincera. "Abans de fer-ho, han de posar en llibertat els presos polítics, i garantir les llibertats d'expressió, associació i moviment", rebla Bouchachi. La història accelera a Algèria.