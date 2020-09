Un incendi engoleix Mòria, el camp de refugiats més gran de Grècia

La incertesa plana sobre les properes nits de les prop 13.000 persones que viuen a Mória, el camp de refugiats més gran de Lesbos, després que hagi quedat "completament destruït" per un incendi, segons ha afirmat un representant del govern local. Els focs haurien sigut provocats per alguns dels residents que han protestat contra les mesures rígides del confinament per frenar la propagació del virus.

The fire engulfs #MoriaCamp, the home of more than 12k #refugees. Aid workers estimated that 80% of Greece's largest refugee camp burnt down. @HumanityCrew @openarms_fund @openarms_found pic.twitter.com/TvV7l6H1U2 — Essam Daod (@essamdaod) September 9, 2020

Els enfrontaments entre els mateixos refugiats s'han originat quan trenta-cinc casos positius detectats s'han negat a traslladar-se a un centre d'aïllament, segons ha informat el president de la comunitat de Mória. Els residents han sigut evacuats i vint-i-cinc dotacions de bombers han treballat per apagar el foc.

Les persones refugiades han intentat fugir de les flames cap a la ciutat més pròxima. La policia ha bloquejat el pas i l'alcalde del municipi ha admès a la ràdio local que és "una situació molt difícil perquè alguns són positius". Per la seva banda, l'organització Stand by Me Lesvos ha denunciat que alguns locals han barrat el pas i han intentat atacar les persones migrants que buscaven refugi.