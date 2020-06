Dues autòpsies confirmen que la mort de George Floyd va ser un homicidi

Les dues autòpsies, una d'oficial i l'altra independent, han arribat a la mateixa conclusió i confirmen que la mort de l'afroamericà George Floyd fa una setmana va ser un homicidi. L'autòpsia contractada per la família diu que la mort va ser per asfíxia, mentre que la del forense del comtat de Hennepin afirma que la mort va ser deguda a una aturada cardiorespiratòria que va tenir lloc mentre l'immobilitzaven.

Després de saber el resultat de l'autòpsia independent, els familiars de Floyd han exigit que Derek Chauvin, l'únic policia detingut fins ara acusat d'assassinat en tercer grau i d'homicidi imprudent en segon grau passi a ser acusat formalment d'homicidi en primer grau.

"El motiu de la mort, segons el meu punt de vista, és asfixia per la pressió al coll", ha afirmat el doctor Michael Baden, exforense de Nova York i encarregat de l'autòpsia independent. I ha afegit que cap patologia prèvia havia influït en la mort de Floyd.

L'advocat de la família, Benjamin Crump, ha acusat els policies d'haver matat Floyd "amb el genoll al coll durant nou minuts i dos genolls més a l'esquena pressionant-li els pulmons". I ha dit que l'ambulància que es va endur Floyd va ser "el seu cotxe fúnebre".

L'altra autòpsia, la del comtat, afirma que va morir "per una aturada cardiorespiratòria quan estava sent sotmès per agents policials". També diu que Floyd tenia problemes cardíacs i estava sota els efectes d'una intoxicació per fentanil, encara que no estableix cap vincle directe entre aquests factors i la mort.

El cas, en mans del fiscal general

Aquestes dades ja han arribat al fiscal de l'estat, Keith Ellison, que ha assumit el càrrec fa tot just 24 hores després que se n'hagi apartat el fiscal anterior, molt qüestionat. Ara haurà de decidir si els informes són suficients per ordenar la detenció dels altres tres agents implicats en el cas.

Aquesta detenció, justament, s'ha convertit en el clam de les protestes que des de fa dies hi ha a tot el país. A Minnesota, milers de persones han anat des de Minneapolis fins a les portes de la mansió del governador, Tim Walz, cridant consignes com ara "N'ha caigut un, en falten tres" i "Tanqueu els quatre assassins".

Els disturbis no s'aturen i les notícies que arriben d'altres zones del país no són tranquil·litzadores. A Cicero, als afores de Chicago, han mort dues persones per trets "d'agitadors", segons les autoritats. A Sant Louis (Missouri) hi ha quatre policies hospitalitzats per ferides d'arma de foc. I a Austin (Texas), un noi es troba en estat greu després d'haver rebut un projectil de la policia al cap.