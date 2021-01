Una nova mutació pot explicar el rebrot de Califòrnia

A finals de desembre, uns científics de Califòrnia van començar a buscar mostres per investigar una nova variant de coronavirus que s’estava estenent ràpidament i que s’acabava d’identificar al Regne Unit. Però, en el procés, els científics van fer un altre descobriment no desitjat: Califòrnia havia produït una variant pròpia.

Aquesta mutació, que pertany a un llinatge anomenat CAL.20C, havia aparegut al juliol, però s’havia mantingut amb pocs contagis fins al novembre. Després es va començar a estendre ràpidament. El 13 de gener la CAL.20C ja estava present en més de la meitat de les mostres de genoma del virus recollides als laboratoris de Los Angeles, segons un nou estudi que encara no s’ha publicat.

"Tenim el nostre propi problema, més enllà d'Europa", va dir Jasmine Plummer, investigadora del Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, una xarxa d’investigadors que han estat treballant en el nou estudi. "Realment es va originar aquí i va tenir l'oportunitat de començar a estendre’s i augmentar durant les vacances".

No hi ha proves que la CAL.20C sigui més letal que altres variants, però s’està investigant si és més contagiosa. Eric Vail, el director de patologies moleculars de Cedars-Sinai, va dir que era possible que la CAL.20C estigués jugant un paper important en l’augment de casos que ha desbordat els hospitals del sud de Califòrnia. "Estic bastant segur que es tracta d'una soca més infecciosa del virus", va dir el doctor Vail.

El doctor Charles Chiu, viròleg de la Universitat de Califòrnia, a San Francisco, va dir que ell i els seus col·legues de tot l’estat estan trobant la variant en aproximadament un 20% o 30% de les mostres que investiguen. "Simplement va aparèixer sota els nostres nassos i ara està augmentant en diversos comtats", va dir. "De ben segur que s'estendrà fora de Califòrnia".

Els investigadors també busquen la CAL.20C en altres estats, va dir el doctor Plummer, i fins ara l’han trobat a Arizona, Connecticut, Maryland, Nou Mèxic, Nevada, Nova York, Texas, Utah, Washington i Wyoming, així com al Districte de Colúmbia. Encara no està clar fins a quin punt és comuna fora de Califòrnia.

“Val la pena observar detingudament aquesta variant", va dir Kristian Andersen, un viròleg de l'Institut de Recerca Scripps que va descobrir una de les primeres mostres de la variant que està inundant el Regne Unit, la B.1.1.7, als Estats Units. Però va advertir que encara no està clar si la CAL.20C és cada vegada més comuna perquè té algun avantatge biològic o per casualitat.

Tant la B.1.1.7 com la CAL.20C són més contagioses que altres variants, així que no queda clar quina pot acabar imposant-se. "La CAL.20C ha entrat amb força", va dir el doctor Vail. "Fins i tot si la B.1.1.7 és més infecciosa en general, és possible que mai no vegem un augment tan gran de casos com el que estem veient amb la CAL.20C aquí a Los Angeles".

Una soca més contagiosa

Algunes mutacions són perjudicials per al virus i empitjoren la seva reproducció. D'altres són neutrals. Però ara els investigadors n'han descobert diverses que són preocupants perquè semblen ajudar el virus a infectar les persones de manera més eficient.

En els primers mesos de la pandèmia, va sorgir una mutació en un llinatge que després va esdevenir dominant a gran part del món. Coneguda com a D614G, es creu que la mutació fa que el virus es transmeti més fàcilment de persona a persona, en comparació amb les variants que no la tenen.

Al desembre investigadors britànics van descobrir la B.1.1.7, que és aproximadament un 50% més contagiosa que les versions anteriors del virus. Aquesta variant és un factor clau en l'augment de casos i hospitalitzacions que hi ha ara al Regne Unit. La B.1.1.7 ja es trobava als Estats Units a principis de novembre, segons un estudi publicat dimarts pels biòlegs Brendan Larsen i Michael Worobey, de la Universitat d'Arizona. Això significaria que la variant feia dos mesos que circulava abans de ser detectada.

A Califòrnia, els investigadors que buscaven la B.1.1.7 van començar a notar una mutació inusual a les seves mostres. La mutació, anomenada L452R, modifica la forma d’una proteïna, anomenada espiga, que envolta la superfície del coronavirus. Els científics van descobrir que cada vegada que es trobaven una variant amb la mutació L452, també portava unes quatre mutacions distingibles més. Aquesta combinació, segons van dir, indicava que es tractava d’un sol llinatge que havia sorgit en algun moment a Califòrnia. Els investigadors van anomenar CAL.20C a qualsevol virus que portés les cinc mutacions.

Els investigadors van trobar la primera mostra de CAL.20C al juliol a Los Angeles, però no en van poder trobar una altra fins a l’octubre. La variant es va fer més habitual al novembre, i al desembre va arribar al 36% de les mostres de Cedars-Sinai i al 50% la setmana passada.

Els científics externs estan preocupats pels nous descobriments, però encara no tenen clar si les mutacions de la variant de Califòrnia li donen avantatge o si apareix per casualitat. Hi podria haver un biaix en les mostres que els científics estan observant. També és possible que la CAL.20C esdevingui més freqüent gràcies a alguns grans rebrots casuals.

"Crec que hem de tenir precaució abans de concloure que algun llinatge en particular s'estén per un avantatge de transmissió en lloc de passar per una onada causada per comportaments humans", va dir el doctor Worobey. A mesura que va augmentar el nombre total de casos, el percentatge de CAL.20C també va augmentar. Això seria coherent amb la idea que es tracta d’una variant més contagiosa.

