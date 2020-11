Armènia i l'Azerbaidjan signen l'alto el foc a Nagorno-Karabakh

El president de l'Azerbaidjan, Ilham Alíev, i el primer ministre d'Armènia, Nikol Paixinian, van signar ahir a la nit, sota la supervisió del president de Rússia, un "alto el foc complet" i "el cessament de totes les hostilitats" a la regió de Nagorno-Karabakh. L'acord, vigent des de la una d'aquesta matinada (les 22 h de dilluns a Catalunya), posa fi a 44 dies de guerra en aquest territori de població majoritàriament armènia però que administrativament pertany a l'Azerbaidjan. El conflicte ha deixat centenars de morts, entre els quals molts civils.

L'acord es va assolir després que l'exèrcit azerbaidjanès recuperés el control sobre Suixi, la segona ciutat més important de la regió, i es disposés a assaltar la capital, Stepanakert, situada a només 11 quilòmetres. Aquesta ciutat, de fet, ja havia sigut evacuada diumenge davant la imminència de l'atac de les forces de l'Azerbaidjan.

El text de l'alto el foc determina, entre altres qüestions, que Armènia haurà de retornar a l'Azerbaidjan, durant les pròximes setmanes, els territoris administrativament azerbaidjanesos que estan sota el seu control. A més, simultàniament a la retirada de les tropes armènies, Rússia desplegarà a Nagorno-Karabakh una "força de pau" formada per 1.960 soldats, que es quedaran a la regió durant cinc anys, prorrogables per cinc més. També s'ha acordat la creació d'un corredor que connecti Armènia amb la ciutat de Stepanakert, que serà controlat per forces de l'Azerbaidjan, ja que creuarà el seu territori.

Pel que fa als centenars de refugiats i desplaçats a causa del conflicte armat, l'acord els garanteix el retorn a la regió sota la supervisió de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats. També s'ha aprovat un intercanvi dels presoners de guerra i dels cossos de les víctimes.

"El text de la declaració és molt dolorós, personalment per a mi i per al nostre poble –ha reconegut el primer ministre armeni, segons recull Efe–. He pres aquesta decisió després d'una profunda anàlisi de la situació militar i una valoració de persones que tenen un domini més gran de la situació". Segons Paixinian, aquesta declaració és "la millor solució a la situació". Aquest matí ha afegit que va ser el mateix exèrcit armeni que li va insistir perquè acceptés l'acord.

Per a alguns armenis, però, l'alto el foc s'ha interpretat com una traïció del seu govern. Aquesta matinada centenars de persones han protestat als carrers de la capital del país, Erevan, i han assaltat la seu del govern i del Parlament per reclamar que no se cedeixi a l'Azerbaidjan el control de Nagorno-Karabakh.