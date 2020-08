La NBA ofereix pavellons com a col·legis electorals per "ajudar en l'accés al vot"

L’esport nord-americà té una llarga tradició reivindicativa. La NBA, una de les principals competicions esportives del país –i amb milers de seguidors a tot el planeta– ha marcat la pauta després de la renúncia dels jugadors dels Milwaukee Bucks a jugar el cinquè partit dels play-off contra els Orlando Magic després que un policia blanc disparés fins a set vegades per l’esquena a un home negre, Jacob Blake, a Kenosha (Wisconsin). Una protesta històrica que va desencadenar tot un seguit de reivindicacions. Per reprendre la competició, la NBA i l’Associació de Jugadors han arribat a un acord amb condicions de caràcter social i polític.

En un comunicat, la NBA ha anunciat que “a cada ciutat on una franquícia de la lliga posseeix i controla la propietat d’un estadi, els dirigents dels equips treballaran amb els funcionaris electorals locals per convertir les instal·lacions en un lloc de votació per a les eleccions generals del novembre, a fi de permetre una opció segura de votació en persona per a les comunitats vulnerables al covid-19”. Molts dels jugadors de la competició tenen clar que si volen que canviï la relació de la policia amb la comunitat negra, i també la de la NBA amb la Casa Blanca, la partida electoral al seu país i la derrota de Donald Trump són determinants.

Un dels altres punts és la creació “immediata” d’una coalició de justícia social, amb representants dels jugadors, entrenadors i dirigents, que se centrarà en “l’augment de l’accés a la votació, la promoció del compromís cívic i la pressió per a una significativa reforma policial i de la justícia penal”. Finalment, la NBA treballarà amb els jugadors per incloure anuncis a cada partit dels play-off que promoguin “més participació cívica en les eleccions nacionals i locals, i per crear consciència sobre l’accés dels votants a les oportunitats” que ofereix la societat.

Lebron James truca a Barack Obama

El jugador de Los Angeles Lakers i tres cops guanyador de l’anell de campió Lebron James ha sigut un dels artífexs per arribar als acords. James, que ha denunciat activament els crims racistes als EUA, estava convençut de donar la competició per acabada però una trucada amb l’expresident Barack Obama el va convèncer de continuar jugant i utilitzar l’altaveu que suposa una de les principals competicions esportives del planeta.