Troben mort un nen d'uns deu anys amagat al tren d'aterratge d'un avió

La inexistència de vies segures per emigrar de l'Àfrica a Europa torna a ser a l'origen d'un drama. La companyia francesa Air France ha informat aquest dimecres que ha trobat a l'aeroport Charles de Gaulle, a París, el cos d'un nen d'uns deu anys al tren d'aterratge d'un avió que havia sortit dimarts a la nit d'Abidjan, la capital econòmica de la Costa d'Ivori, segons ha informat a l'agència AFP una font pròxima a la investigació. La jove víctima, que s'havia amagat a l'espai on es pleguen les rodes després de l'enlairament, no s'ha pogut identificar fins ara ni se n'ha precisat la causa de la mort. En un tuit posterior, la companyia lamentava el "drama humà" que representa la troballa del nen.

Air France confirme que le corps sans vie d’un passager clandestin a été découvert dans le puits du train d’atterrissage de l’appareil effectuant le vol AF703 reliant Abidjan (ABJ) à Paris-Charles de Gaulle le 7 janvier 2020 1/2 — Air France FR (@AirFranceFR) January 8, 2020

L'aparell, un Boeing 777, havia fet un trajecte d'unes sis hores i el cos s'ha trobat quan faltaven vint minuts per a les set del matí a la capital francesa. L'agència AFP esmenta fonts de seguretat de la Costa d'Ivori sense identificar que parlen d'un "drama humà" i també d'un "greu error de seguretat a l'aeroport d'Abidjan", i es pregunten com una criatura d'uns deu anys hauria pogut entrar al tren d'aterratge sense la complicitat de cap adult. La fiscalia francesa ja ha obert una investigació.

Escasses possibilitats de sobreviure

En els últims anys unes quantes persones procedents de l'Àfrica, sobretot adolescents, s'han localitzat mortes de fred o esclafades quan intentaven arribar a Europa o als Estats Units, clandestinament, amagades al compartiment del tren d'aterratge, i fins i tot n'han arribat a caure. El risc que corre un polissó que decideix amargar-se en aquest lloc és enorme. Pràcticament no té cap possibilitat de sortir-ne viu. Un primer moment de perill és el de l’enlairament, quan la panxa de l’avió engoleix les rodes. L’espai s’ocupa pràcticament en la totalitat i queden molts pocs racons on ficar-se.

651x467

Però, a mesura que l’avió guanya altitud, el risc de mort encara augmenta més. A nou mil o deu mil metres, l'altitud a què volen els avions comercials, les temperatures baixen fins a cinquanta graus sota zero, amb el consegüent risc de patir hipotèrmia, que pot comportar una crisi cardíaca, o congelacions. A banda, aquests espais tampoc estan pressuritzats; això vol dir que els clandestins s'enfronten a la falta d'oxigen (a aquesta altitud hi ha un 15% de l'oxigen que tenim disponible a nivell del mar) que pot causar una ràpida pèrdua de consciència.

A més, hi ha la diferència de pressió, que pot causar accidents per descompressió, que també són potencialment mortals. I encara hi ha el risc de caiguda, en un espai d'uns deu metres quadrats concebut només per al tren d'aterratge, en què és molt fàcil quedar esclafat durant l'enlairament. En definitiva, unes condicions que gairebé impossibiliten la supervivència d'un adult i suposen una mort segura en el cas d'una criatura.

Tot i així, també s'han registrat casos de supervivents entre els polissons aeris. El 1969, Armando Socarras Ramírez, de 22 anys, va resistir els efectes d'un vol des de l'Havana, Cuba, a Madrid. Només va patir lleus congelacions. El 1996, Pardeep Saini, de 23 anys, va sobreviure les 10 hores des de Delhi a Londres, però el seu germà Vijay va morir al caure de l'avió quan arribaven a Heathrow.