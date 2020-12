Els nens nigerians segrestats tornen a casa

Els nens nigerians que havien sigut segrestats la setmana passada en un internat de l’estat de Katsina, al nord-oest del país, ja tornen a ser a casa. Després que dijous a la nit el govern del país anunciés que 344 dels estudiants raptats havien sigut alliberats, ahir els joves van ser rebuts pel governador de la regió, Aminu Bello Masari, i sotmesos a un control mèdic, abans de poder retrobar-se amb les seves famílies.

Els nois van arribar a Katsina en autobusos i van ser escortats per la policia fins a la residència oficial del governador. Molts anaven descalços, vestits encara amb l’uniforme escolar, embolicats amb mantes i plens de pols, però més enllà del cansament físic i mental semblaven en bon estat de salut. “Ens pegaven cada nit, hem patit molt. Només ens donaven menjar un cop al dia, i aigua dos cops al dia”, va explicar un d’ells a un canal de televisió local, segons recull Reuters.

Mentrestant, entre els pares que els esperaven la profunda alegria pel final feliç del segrest es barrejava amb la por. “Avui podré dormir bé, no com els últims sis dies, que només he tingut malsons”, reconeixia un dels progenitors, en declaracions a Efe. Un altre afegia: “M’ho pensaré molt abans de decidir si torno a portar-los a aquella escola”.

Incògnites per resoldre

El cas segueix envoltat de dubtes. D’entrada, no queda clar per quin motiu els segrestadors van alliberar els ostatges. Masari va dir ahir que no s’havia pagat cap rescat i que les autoritats s’havien limitat a negociar. Ara bé, Nnamdi Obasi, investigador de l’International Crisis Group per a Nigèria, va dir a Efe que “costa de creure que [els segrestadors] deixessin marxar els nois incondicionalment, sense res a canvi”. “No sabem quines concessions materials o d’altre tipus hauria pogut fer el govern per persuadir-los”, va afegir.

L’altre gran dubte és quants estudiants van ser segrestats: el mateix Masari va reconèixer dijous que no tots els joves havien sigut alliberats, però no va donar detalls sobre quants estaven encara en mans dels segrestadors. En un vídeo difós hores abans de l’alliberament un dels estudiants afirmava que els assaltants s’havien endut 520 ostatges i que alguns havien sigut assassinats. La xifra no s’ha pogut confirmar i, en canvi, el govern nigerià va afirmar que cap dels segrestats havia mort.

També queda per resoldre la incògnita de l’autoria. El grup jihadista Boko Haram es va atribuir l’assalt i al vídeo de dijous el noi que parlava ho va corroborar. Però ahir aquest mateix jove va explicar: “Em van dir que digués que eren la banda d’Abu Shekau [el líder d’una de les faccions de Boko Haram]. Però, sincerament, no eren Boko Haram. Eren només uns nois molt i molt petits amb unes armes molt grosses”. Masari coincideix en aquesta versió i atribueix l’assalt a un grup de “bandits”, tot i que no es descarta que la banda tingués vincles amb Boko Haram.