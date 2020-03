Acord a Israel per a un govern entre Netanyahu i Gantz

Pacte a Israel per tancar la crisi política oberta fa un any i que ha obligat a fer tres eleccions per mirar de superar el bloqueig. Però després de setmanes de negociacions, Benjamin Netanyahu i el centrista Benny Gantz han acordat un pacte de govern que han qualificat d'"emergència" arran de l'epidèmia del coronavirus.

La situació política d'Israel va fer un gir inesperat dijous passat quan Gantz, a qui li havien encarregat de formar govern, es va erigir com a president del Parlament amb el suport del partit de Netanyahu. Els mitjans israelians apunten aquest diumenge que aquests dos rivals s'alternaran en la direcció de l'executiu. En la primera meitat, Netanyahu arrencarà la legislatura repetint en el càrrec i Gantz seria ministre, i el 2022 el líder centrista prendria el relleu en l'oficina del primer ministre i tindria Netanyahu com a viceprimer ministre.

Un dels punts més espinosos, assenyala el diari Haaretz, és que l'acusació que pesa contra Netanyahu per corrupció l'impedeix ser nominat com a ministre però sí que li permet, en canvi, ser primer ministre. La negociació no està del tot tancada perquè el pacte obliga a confeccionar un gabinet amb 30 carteres, que s'han de distribuir entre els dos blocs associats.

Blau i Blanc, l'aliança centrista que lidera l'exgeneral Gantz, s'ha esquerdat arran de l'acord amb Netanyahu, ja que Gantz havia basat la campanya en la promesa que no governaria amb l'ex primer ministre, però finalment s'ha avingut a un acord que ressuscita políticament el falcó.