Quarta imputació per a Nicolas Sarkozy en el cas del finançament libi de la seva campanya

L'expresident de França Nicolas Sarkozy ha sigut imputat per associació de malfactors en relació amb el presumpte finançament irregular de la campanya de les eleccions que el van portar al càrrec, l'any 2007, segons fonts de la Fiscalia Nacional Financera de França citades per Efe. És el quart càrrec que s'imputa a Sarkozy per la suposada recepció de fons del règim libi de Muammar al-Gaddafi per a aquella campanya, ja que el març del 2018 se li van atribuir els delictes de corrupció passiva, recaptació de fons públics malversats i finançament irregular d'una campanya electoral.

Sarkozy, que va ocupar el Palau de l'Elisi entre el 2007 i el 2012 i que ara té 65 anys, va ser inculpat després que la setmana passada prestés declaració durant quatre dies davant del tribunal d'instrucció que investiga el cas. Al fer-se pública la notícia, l'expresident ha difós un comunicat a través del seu perfil de Twitter en què defensa la seva innocència i presenta la imputació com "una nova etapa en la llarga llista d'injustícies" que assegura que està patint.

"Els francesos han de saber que soc innocent del que se m'acusa després d'haver donat un crèdit inversemblant a les declaracions d'assassins, estafadors reconeguts i falsos testimonis", subratlla Sarkozy.

Investigat des del 2013

La investigació contra l'expresident francès es va obrir el 2013, tot just un any després que Sarkozy abandonés l'Elisi. El 2018 se'l va imputar formalment pels tres primers càrrecs, tot i que ell sempre ha defensat la seva innocència. Sarkozy, de fet, va presentar un recurs davant del Tribunal d'Apel·lació de París, que el va rebutjar el 24 de setembre passat.

Entre les proves presentades contra l'exmandatari francès hi ha un document de l'any 2006 signat per l'aleshores cap dels serveis secrets de Gaddafi, Moussa Koussa, que fa referència a la concessió de 50 milions d'euros per a la campanya electoral de Sarkozy. A més, l'any 2011, tres dies abans de l'inici de la intervenció militar francesa sobre Líbia, un dels fills del líder del país africà, Saïf al-Islam al-Gaddafi, va dir en una entrevista a Euronews que Sarkozy hauria de "tornar els diners que va acceptar de Líbia per finançar la seva campanya electoral", tot i que sense aportar-ne cap prova.

A més de Sarkozy, també estan imputats en aquest cas tres dels seus antics ministres: Claude Guéant, Éric Woerth i Brice Hortefeux. De moment no hi ha data prevista per al judici.

Dos casos més

El del finançament libi és només un dels tres casos que la justícia francesa té oberts contra Nicolas Sarkozy. L'expresident també serà jutjat, a partir del 23 de novembre, per corrupció i tràfic d'influències per presumptament haver intentat obtenir a canvi d'un favor informes confidencials d'un magistrat. A més, entre el març i l'abril de l'any que ve s'asseurà també al banc dels acusats pel suposat finançament irregular d'una altra campanya electoral, la del 2012, en la qual va ser derrotat per François Hollande.