Una noia de 16 anys, la víctima més jove del Covid-19 a França

Julie és el nom de la primera menor a França que sucumbeix al Covid-19. El director general de la Salut francès, Jérôme Salomon, va anunciar dijous al vespre la defunció d'aquesta noia de 16 anys, la víctima més jove de la pandèmia del coronavirus al país gal. L'adolescent, resident a l'Illa de França i sense cap patologia prèvia, va morir la nit de dimarts a dimecres a l'hospital Necker-Enfants Malades de París.

"Només tenia una mica de tos", va explicar la seva mare a l'agència France-Presse (AFP). Desprès de la tos, que va començar ara fa una setmana, van arribar la dificultat per respirar –un dels símptomes comuns de la Covid-19– i els atacs de tos persistent. És per això que la mare de la jove va acabar per portar-la al metge el dilluns d'aquesta setmana, tot i que les autoritats recomanen que es truqui per telèfon. Un metge van constatar una deficiència respiratòria "acceptable", segons l’AFP, i va enviar l'adolescent a l'hospital més pròxim del seu municipi, no gaire lluny de l'aeroport d'Orly. És així com va acabar ingressada a l'hospital de Longjumeau per una insuficiència respiratòria. Però l'estat de la jove va empitjorar ràpidament i la mateixa nit ja la van traslladar al Necker-Enfants Malades de la capital francesa.

"Hem de deixar de creure que només afecta la gent gran. Ningú és invencible contra aquest virus mutant", va advertir la seva germana gran en declaracions al diari Le Parisien. De fet, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha informat aquest mateix divendres que té coneixement oficial com a mínim d'un nen mort per Covid-19 a la Xina i d'un altre nen mort als Estats Units.

Però un fet inquietant del cas francès és el resultat de les tres proves que se li van fer a la Julie per detectar si tenia el Covid-19. Els dos exàmens realitzats a l'hospital de París van donar negatiu. En canvi, el test de l'hospital de Longjumeau va donar positiu, però els resultats van arribar més tard que els de París, tot i que va ser la primera prova que se li va practicar.

Seguint les consignes de confinament, només una desena de persones podran assistir al funeral de la jove dilluns que ve. Per acompanyar la família de manera simbòlica, l'Ajuntament del municipi on residia la Julie, Morsang-sur-Orge, ha animat els seus conciutadans que encenguin espelmes a les finestres i els balcons de les cases en solidaritat.

Amb tot, la propagació de l'epidèmia continua empitjorant a França. Segons l'últim balanç del ministeri de Salut, 1.995 persones han mort a l’hospital –aquesta xifra no inclou les defuncions en residències de gent gran ni en domicilis–, 32.964 s'han contagiat amb el coronavirus i unes 5.700 s'han pogut curar. El director general de la Salut va precisar ahir que entre les 3.787 persones que estan en reanimació, 42 tenen menys de 30 anys.

Amb aquestes xifres a l'alça, ningú s'ha sorprès que el primer ministre, Édouard Philippe, anunciés la prorrogació del període de confinament durant dues setmanes suplementàries a partir del pròxim dimarts. És a dir, fins al 15 d'abril. A més, Philippe ja va avisar ahir que “aquest període es podrà prolongar si ho exigeix la situació sanitària”, abans de reconèixer que el país només està “en l'inici de l'onada epidèmica”.

El confinament va començar a França el 17 de març i en principi havia de durar fins al 31 de març, tot i que la posició governamental sempre ha anat encaminada a la prolongació del confinament. De fet, el consell científic en el qual es va basen les decisions del govern pel que fa a la crisi sanitària avalua en almenys sis setmanes el període total de confinament. És a dir, fins a finals del mes d'abril com a mínim.