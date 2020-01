Guatemala s'encomana a la Bíblia de l'ultradretà Alejandro Giammattei

"El 14 de gener és el dia de la constitució d'una Guatemala diferent", assegurava en banyador i dins d'una piscina de luxe Alejandro Giammattei, dies abans d'assumir aquest dimarts el càrrec de president en substitució del còmic Jimmy Morales. Giammattei, de 63 anys i metge de professió, trencarà el protocol i, en lloc de jurar sobre la Constitució, ho farà sobre la Bíblia, amb la qual cosa mostrarà les profundes conviccions religioses de qui s'oposa a l'avortament i al matrimoni homosexual i defensa la pena de mort.

Giammattei rep en herència un país assolat per la corrupció, amb centenars de casos que saturen els tribunals; la violència, que deixa més de 3.000 morts a l'any, i la pobresa i extrema pobresa que afecta més de la meitat de la població, amb uns alts índexs de desnutrició infantil que arriben a la meitat dels menors de cinc anys. Una situació que porta cada any milers de persones a emigrar als Estats Units a la recerca d'una vida millor.

Qui ara assumeix el poder, Alejandro Giammattei, va ser director del sistema penitenciari i després va estar empresonat durant deu mesos, l'any 2010, acusat de l'execució extrajudicial de set reclusos el 2006 quan ell era responsable de les presons. Però el 2011 es va tancar la investigació sense proves de la seva participació. Durant la seva estada en una presó militar va escriure el llibre Relat d'una injustícia, i en els últims anys s'ha mostrat implacable amb els membres de les bandes, als quals titlla de "terroristes".

La mà dura amb la delinqüència i l'obertura a la inversió estrangera són algunes de les poques promeses electorals d'aquest cirurgià retirat, pare de tres fills, que té passaport italià per un dels seus avis. En els últims vint anys havia intentat tres vegades aconseguir la presidència, i la quarta, el 2019, va ser la bona.

Ara, però, són tants els reptes que té el nou mandatari que, abans que assumeixi el poder, un grup de seguidors de l'Església evangelista han pregat durant dos dies davant del Palau Nacional per demanar a déu que ajudi els nous governants i els doni "l'energia i la salut que necessitin".

Mentrestant, a pocs metres, una vetlla recordava les 41 nenes que van morir, el 8 de març del 2017, en un incendi en un centre de menors. Carmen Uriaz, mare d'una de les adolescents, assegura a l'ARA que està "molt dolguda", perquè el president sortint, Jimmy Morales, "no demana perdó i es renta les mans", lamenta Uriaz, que va pernoctar les dues últimes nits al costat de l'altar en el qual s'aixequen 41 creus en record de les víctimes per evitar que siguin retirades, tal com va fer en el seu dia el ministre de Cultura al·legant que aquesta plaça "no és un cementiri". Uriaz recalca que "esclar que és un cementiri, amb tanta dona i nena que ha mort en aquest país".

Pujada al pal on habitualment oneja una gran bandera de Guatemala hi ha Karla Valenzuela, una jove artista de 25 anys que mou unes ales negres amb les quals emula una papallona negra, animal mitològic relacionat amb la mort. Aquesta acció li serveix per recordar la impunitat que envolta una gran majoria de les 691 morts violentes de dones que es van registrar només l'any 2019. L'artista diu que està "molt consternada" per la situació que deixa Jimmy Morales, amb un govern "massa corrupte i amb uns índexs de desenvolupament humà per sota dels que va rebre".

L'era Morales s'acaba, i amb ella la immunitat de qui va guanyar les eleccions del 2015 sota el lema Ni corrupte, ni lladre però que ha sigut assenyalat per la fiscalia per finançament electoral il·lícit. Concretament, l'acusa de no declarar l'origen de 6,7 milions de quetzals (837.500 euros) i per amagar l'ingrés de 937.000 euros més durant la campanya electoral que el va fer arribar a la presidència.

No obstant això, el ministeri públic no podrà investigar-lo, perquè només quatre hores després que sigui desposseït de la seva immunitat com a president Morales assumirà un escó al Parlament centreamericà i quedarà blindat així de qualsevol acció penal en contra seu. Diverses entitats socials del país ja han convocat diverses manifestacions per impedir que l'excòmic tingui l'acta a la institució regional i han reclamat a la fiscalia que dicti una ordre de detenció contra qui titllen del "pitjor president de la història".