Els Estats Units frenen la desescalada després d'un nou rècord de contagis

El nou rècord diari de contagis als Estats Units, amb 45.330 nous positius en les últimes 24 hores, ha posat en alerta les autoritats federals i estatals del país, que intenten a la desesperada frenar la propagació del coronavirus fins i tot recuperant les mesures restrictives que es van aplicar a l'inici de la pandèmia. No obstant això, Donald Trump continua minimitzant l'impacte real del covid-19 i dels repunts i la Casa Blanca subratlla la reducció dels pacients ingressats respecte del pic i els "avenços remarcables" fets en aquests mesos.

Diversos governadors han expressat la seva intenció de limitar les congregacions socials, ordenar l'ús obligatori de màscares en públic i plantejar-se l'opció de tornar a dictar una ordre de confinament, entre altres mesures, i la Casa Blanca està estudiant nous mètodes per fer proves. Califòrnia, Texas, Arizona i Florida sumen entre els quatre prop de la meitat de nous contagis de tot el país, tot i que l'estat de Nova York es manté com el més colpejat pel coronavirus amb 391.220 casos confirmats i 31.342 morts, una xifra només per sota del Brasil, el Regne Unit i Itàlia.

El balanç provisional de morts (124.978) ja ha superat les estimacions més baixes inicials de la Casa Blanca, que va projectar en el millor dels casos entre 100.000 i 240.000 morts a causa de la pandèmia. També les projeccions de Trump han quedat superades perquè el president es va mostrar confiat que la xifra final estaria més aviat entre els 50.000 i els 60.000 morts, tot i que en els seus últims càlculs augura ja fins a 110.000 morts.

El governador de Texas, el republicà Greg Abbott, va ordenar aquest divendres el tancament obligatori de bars, mentre que el seu col·lega a Florida, Ron DeSantis, ha prohibit amb efecte immediat la venda de begudes alcohòliques en aquests locals.

En aquest context, el govern dels Estats Units estudia canviar d'estratègia i començar a fer proves de detecció del covid-19 per grups, i no individualment, per accelerar la identificació de casos fent menys anàlisis. L'estratègia, que consisteix a fer una sola prova sobre les mostres d'un conjunt de persones, i fer-les individuals només si es confirma que en el grup hi ha un positiu, l'ha revelat el principal epidemiòleg del país, Anthony Fauci, en una entrevista publicada avui pel Washington Post.

Equip sense sintonia

Fauci, director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses, admet que els responsables de salut de la Casa Blanca mantenen "discussions intenses" sobre la instauració d'aquestes "proves de grup" per agilitzar el sistema. El procediment permetria avaluar més persones amb menys recursos i aïllar ràpidament els casos sospitosos des de la detecció de la presència del coronavirus en el grup. "Alguna cosa no funciona. Vull dir, pots fer tots els diagrames que vulguis, però alguna cosa no funciona", assenyala Fauci al diari sobre el sistema actual de proves individuals sobre els casos sospitosos, amb criteris que varien depenent dels diferents estats.

Fauci va comparèixer amb el vicepresident Mike Pence després que l'equip contra el coronavirus es reunís ahir divendres per primer cop en dos mesos. La trobada va evidenciar les divergències existents entre els tècnics de Fauci i els de la Casa Blanca. L'epidemiòleg va assegurar que, si bé hi ha estats que estan seguint bones estratègies per aturar la propagació del coronavirus, "en certes àrees s'estan veient problemes seriosos" que poden afectar de retruc altres regions del país. "Si no és frenen aquestes zones vulnerables, faran que d'altres siguin vulnerables", va alertar.

Per la seva banda, Pence va tirar del credo trumpià per assegurar que s'ha "ralentitzat el contagi" i va apel·lar a "la llibertat d'expressió i el dret a l'assemblea pacífica" per defensar que el president inclogui en la seva agenda actes massius.