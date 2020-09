Aquest dimecres l'Organització Meteorològica Mundial va donar validesa a un nou rècord de temperatura a l'hemisferi nord. Es tracta d'un registre de fa gairebé 30 anys en una estació meteorològica automàtica de Groenlàndia: el 22 de desembre del 1991 es van assolir els -69,6ºC a Klinck, un emplaçament remot a 72º de latitud nord i a més de 3.000 metres d'altitud.

651x366 Estació meteorològica de Klinck, a Groenlàndia, el 1991 / JULIE PALAIS Estació meteorològica de Klinck, a Groenlàndia, el 1991 / JULIE PALAIS

Aquesta és la temperatura més baixa registrada mai a l'hemisferi nord, superant els -67,8 graus que s'havien assolit a les petites ciutats russes de Verkhoiansk, el febrer del 1982, i Oimiakon, el gener del 1933. El rècord mundial de temperatura mínima el continua tenint Vostok, la base russa de l'Antàrtida on el 21 de juliol de 1983 –en ple hivern austral– es va arribar als -89,2ºC.

Aquestes dues estacions meterològiques –Klinck i Vostok– compartien una sèrie de característiques que ja d'entrada les feien candidates clares per obtenir aquests registres extrems de fred. En primer lloc la latitud, ja que totes dues estan situades més enllà dels 70 graus de latitud i, de fet, l'estació de recerca russa es troba a només 1.300 km del pol sud geogràfic. Són emplaçaments on, durant els mesos hivernals, les hores de llum solar són mínimes i sempre amb el sol amb prou feines situat sobre la línea de l'horitzó.

651x366 Estació de recerca científica deVostok, a l'Antàrtida Estació de recerca científica deVostok, a l'Antàrtida

Per altra banda, també cal tenir en compte la continentalitat. Les grans masses d'aigua com els mars i els oceans són uns excel·lents reguladors de la temperatura i permeten que les zones litorals tinguin amplituds tèrmiques força menors que indrets situats molt més a l'interior. I aquestes dues estacions meteorològiques de rècord es troben situades molts quilòmetres a l'interior de Groenlàndia i l'Antàrtida, lluny de l'efecte suavitzador dels oceans i on les nits i matinades són especialment fredes.

I l'últim ingredient per formar el còctel perfecte de fred és l'altitud. La temperatura de l'aire baixa aproximadament 0,65 ºC per cada 100 metres que guanyem d'alçada. I Vostok està situada a 3.488 metres sobre el nivell del mar, sobre l'espessa plataforma de gel que cobreix l'Antàrtida. L'estació meteorològica de Klinck, per la seva banda, es troba exactament a 3.105 metres d'altitud, prop del punt més alt de Groenlàndia i també sobre l'ample mantell de gel que cobreix aquesta illa boreal.