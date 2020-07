Investiguen 1.862 casos de males pràctiques en dues maternitats angleses

Nou escàndol al Sistema Nacional de Salut del Regne Unit (NHS) quan tot just encara ressonen els aplaudiments setmanals que tant membres de la família reial com el primer ministre, i la resta d'integrants de l’executiu, han tributat als seus professionals durant els moments més durs de la pandèmia de coronavirus.

El Shropshire NHS Trust, l’òrgan de què depenen dues maternitats públiques, la del Royal Shrewsbury Hospital i la del Telford's Princess Royal Hospital, de la regió de West Midlands (al centre-oest d'Anglaterra), investiga si s’ha produït negligència professional en un total de 1.862 casos, 496 dels quals nous, de les últimes tres setmanes, que haurien resultat en la mort de nounats o bé en danys cerebrals evitables, així com el decés d’algunes mares.

La nova informació arriba un mes després que es conegués que el Shropshire NHS Trust era investigat per la policia de West Mercia. El cos intenta establir si hi ha prou proves per poder presentar càrrecs per homicidis involuntaris corporatius contra el Trust o bé per homicidis individuals contra el personal implicat.

Les investigacions es remunten al 2017, quan van ser ordenades pel llavors ministre de Sanitat, Jeremy Hunt. En aquell moment, però, l’encarregada de la investigació, la llevadora Donna Ockenden, màxima responsable del Consell d’Infermeries i Parteres del Regne Unit, havia d’examinar només 23 presumptes males pràctiques, tot i que al final va acabar estudiant-ne gairebé 200.

A l'acabar el seu primer informe, fet públic el novembre passat, Ockenden va determinar que tres dones i 42 nadons morts durant el part, i 50 infants més amb danys cerebrals irreversibles per haver estat privats d'oxigen en el moment de néixer, van ser les víctimes –totes perfectament evitables– del que llavors es va considerar un dels escàndols més grans de la sanitat pública del Regne Unit. Els fets es van allargar quatre dècades, des de mitjans dels anys setanta fins al 2017.

Temor d'un encobriment

Però les noves dades poden deixar en pràcticament no res aquestes tràgiques conclusions. Des que el ministre Hunt va ordenar la investigació, una allau de famílies van denunciar també tractes semblants amb resultats idèntics.

La majoria dels nous casos han aparegut després que l'equip revisor demanés al Trust que examinés els seus documents en paper, i no només els arxius electrònics que es van revisar inicialment. Ja a l’abril d’aquest 2020, Ockenden investigava un total de 1.170 casos nous. I ha sigut en les últimes setmanes quan n’han aparegut 496 més que, afegits als gairebé 200 primers, sumen el total de 1.862.

El degoteig per fases dels casos abordats, i les dificultats trobades a l’hora de localitzar la documentació, fa que una de les dues famílies que van promoure la investigació inicial del 2017 temi que hi hagi hagut un encobriment actiu per la direcció del Trust al llarg dels anys per amagar els fets.

En aquest sentit, Rhiannon Davies, la filla de la qual, Kate, va morir el 2009, que ha fet campanya perquè l’NHS revelés la veritable dimensió de l'escàndol, ha assegurat a The Guardian: "Aquests casos addicionals sens dubte alimenten la meva preocupació perquè algú implicat en la revisió dels expedients no hagi sigut totalment transparent. Si ho hagués sigut, per què es va trigar tant a trobar aquests nous registres?” Davies, que també va fer campanyes perquè la investigació d’Ockenden fos independent i no hagués de passar per un filtre de l’NHS, afegia ahir al diari: “No volem que hi hagi més ingerències externes de l’NHS o del departament de Salut. Cal que els deixin sols per continuar amb la seva feina.”