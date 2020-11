“Conec gent de 60 anys que no havia votat mai i aquest any votarà”

Quan entres en un bar de Nova York et prenen la temperatura i et demanen el nom i un telèfon. Si hi hagués algun cas positiu de covid al local et trucarien per identificar contactes. Encara hi ha certa vida als bars i restaurants de la Gran Poma, però l’aforament a l’interior està limitat al 25% i, a mesura que arriba el fred hivernal, les taules a l’exterior que han salvat molts negocis fins ara deixen de ser una bona estratègia. El 44% dels bars de la ciutat s’havien acollit al permís per instal·lar taules a l’exterior i mantenir així una part de la clientela. Però ara les restriccions pel covid-19 poden fer que més de la meitat dels locals d’hostaleria de la ciutat tanquin les portes per sempre. Ho diu un informe de l’auditor de Nova York, figura oficial controlada pel govern de l’estat, que alerta que 12.000 dels 23.650 bars i restaurants novaiorquesos estan en risc de “tancament permanent”. Es perdrien 160.000 llocs de treball.

Els carrers de Nova York han recuperat una mica de vida i torna a haver-hi trànsit, tot i que algunes zones com Harlem encara estan a mig gas. A l’avinguda Malcom X gairebé no hi ha cotxes i es veu molt poca gent al carrer, alguns sense mascareta tot i que és obligatòria a partit dels 2 anys. Les escoles encara no han obert, i moltes només fan classe presencial dos dies a la setmana.

Enmig de la buidor, fa només una setmana, a l’institut de secundària Wadleigh, en ple cor de Harlem, hi havia una cua de gent que començava a la porta i arribava fins a la cantonada, això sí, mantenint la distància de seguretat. Eren ciutadans que anaven a votar per avançat a les eleccions que aquest dimarts tindran lloc de forma efectiva a tot el país per escollir el futur president dels Estats Units.

“Vinc a votar perquè estic emocionada i perquè crec que és imperatiu fer-ho en aquestes eleccions, per mi i pels fills que pugui tenir en un futur”, diu Ashley Rosario, afroamericana del barri de només 23 anys. Tot i que en fa cinc que té dret a vot, no havia votat mai perquè no li interessa la política, però aquest 2020 és diferent. “Conec gent de 60 anys que no havia votat mai i que enguany sí que ho farà” per derrotar Donald Trump, explica. El moviment Black Lives Matter ha estat decisiu per cridar-la a les urnes, i també la gestió de la pandèmia, que ha afectat de forma desproporcionada la seva comunitat: un de cada 1.000 nord-americans negres ha mort de covid-19 i un 57% d’aquesta població coneixen algú que ha estat hospitalitzat o ha mort per aquesta malaltia, segons el Pew Research Center.

El vot immigrant

També Carlos Garcia, un immigrant peruà de 50 anys i que en porta 15 al país, estava fent cua a Harlem una setmana abans del dia de les eleccions per poder dipositar la seva papereta. “Com a immigrant i com a gai hi ha molts temes que em preocupen d’aquesta presidència, sobretot en matèria de drets civils i LGTBI, i em fa por que haguem de tornar a lluitar en batalles que ja havíem guanyat”, explica. Però a més d’això, i a més del covid, el que més li preocupa, diu, és “l’abús de poder” de l’actual inquilí de la Casa Blanca.

Quan s’obrin els col·legis aquest dimarts, de fet, ja hauran votat un 70,9% dels nord-americans que van votar el 2016. Fins ara, 35 milions de persones han fet com l’Ashley i el Carlos i han anat a votar físicament per avançat, i 62 milions més han votat per correu. En total, 97 milions de nord-americans que ja han dipositat el seu vot, quan el 2016 ho van fer 139 milions, la xifra més alta mai registrada (255 milions de ciutadans del país estan en edat de votar). Estats com Texas i Hawaii han superat ja fins i tot el nombre de votants del 2016. D’altra banda, es considera que el vot avançat i el vot per correu podrien beneficiar Joe Biden, ja que els seguidors de Trump no tenen cap problema amb les llargues cues sense distància de seguretat de la jornada electoral, però aquest també pot ser el motiu pel qual els resultats electorals puguin trigar dies a coneixe’s. El fantasma del covid, un malson a la ciutat que mai no dorm, sobrevola els comicis i amenaça amb convertir-los en els més atípics de la història dels EUA.