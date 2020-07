Boris Johnson es confessa: "Estava massa gras"

Boris Johnson vol estilitzar el Regne Unit. Després de deu anys a Downing Street, els conservadors han aconseguit aprimar l’estat, en especial pel que fa als serveis socials i assistencials, fins a extrems mai vistos al país. Però ara, a més, Johnson vol que els britànics perdin pes. I el primer pas per poder resoldre un problema és admetre'l.

Així, el mateix primer ministre britànic ha sigut qui ha admès la seva culpa: Estava "massa gras", ha dit, alhora que ha confessat que fa temps que lluita per baixar de pes. Ho ha confessat en un vídeo fet públic aquest dilluns amb l’objectiu de llançar una nova estratègia per impulsar la població a reduir la seva ingesta de calories. Johnson ha fet referència als seus problemes amb la bàscula en relació amb el moment en què va ser ingressat en un hospital del centre de Londres afectat d’una infecció de coronavirus.

De fet, des que va esclatar, la pandèmia ha sigut aprofitada pels diferents responsable de sanitat del Regne Unit per fer una crida a reduir pes, ja que s’ha vist que l’obesitat és un dels riscos més grans que pot fer agreujar la infecció, tant que gairebé pot doblar el risc de mort, segons alguns estudis.

El nou pla per lluitar contra l’obesitat que el govern britànic ha llançat prohibeix la publicitat d’ofertes considerades no saludables a traves d’internet i per televisió abans de les 21 hores i vetarà les ofertes 2x1, que afavoreixen el consum innecessari d’aliments.

La previsió és que hi hagi un exèrcit de “cuidadors del pes” a les consultes dels metges de capçalera, que haurien d’intentar convèncer els ciutadans perquè canviïn la seva dieta i adquireixin nous estils de vida, més actius i no tant sedentaris.

Johnson ha explicat en l’esmentat vídeo que des que es va recuperar del coronavirus, progressivament ha anat perdent pes. "No vull fer cap afirmació massa triomfant, perquè realment només he començat a concentrar-me [en el problema], però almenys he perdut uns set quilos. Quan vaig entrar a l'UCI tenia un excés de pes. I per a la meva alçada estava massa gras."

El primer ministre també ha volgut donar alguns consells per iniciar el dia de manera saludable: “Començo fent una cursa amb el meu gos, una cursa força suau, però de veritat que cada cop vaig més ràpid, a mesura que vaig agafant més bona forma. El més important de sortir a córrer al principi del dia és que res pot ser pitjor la resta de la jornada. Si realment us costa molt, si realment feu exercici al principi, la resta del dia serà bufar i fer ampolles. Hi ha raons de salut, però també et fa sentir molt millor. I si podeu reduir una mica el vostre pes i protegir la vostra salut, també protegireu l'NHS, el Sistema Nacional de Salut".

Problema social i econòmic

Però com ja li han contestat alguns especialistes aquest mateix dilluns, el problema de l’obesitat de la població britànica és social i econòmic, així com cultural. El passat mes de juny, el sistema sanitari d’Anglaterra va publicar un informe sobre les tendències en l’obesitat infantil durant la dècada entre 2009 i 2019. Les dades indicaven que un de cada cinc nens de 10 i 11 anys patia d’obesitat i que el nombre continuava augmentant. Però encara és més preocupant que a les zones més deprimides del Regne Unit, a les classes d’alumnes de 12 anys, de cada 30 nens 9 són obesos. En canvi, a les aules de les zones més benestants, amb la mateixa edat i el mateix nombre d’estudiants, només n’hi ha 6 d'obesos.

Aquestes dades i altres indiquen, de fet, que actualment el Regne Unit fa front a una crisi sanitària que és una bomba de rellotgeria en potència. A Anglaterra, segons l’NHS, el 67% dels homes i el 60% de les dones tenen sobrepès o obesitat i el 2030 el 10% de la població tindrà diabetis tipus 2 si es manté la tendència actual.