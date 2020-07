L''Ocean Viking', amb 180 immigrants rescatats, espera poder desembarcar al sud de Sicília

El vaixell Ocean Viking, operat per l'ONG SOS Méditerranée, ha arribat aquest dilluns a aigües italianes, concretament al sud de l'illa de Sicília, i espera indicacions per poder desembarcar en condicions dignes els 180 immigrants que fa deu dies que acull a bord. Segons fonts de l'ONG citades per l'agència Efe, l'embarcació està ancorada davant la localitat de Porto Empedocle i la situació a bord a hores d'ara és tranquil·la.

Abans de desembarcar, el govern italià ha decretat que hauran de passar dues setmanes de quarantena al ferri Moby Zaza. Ahir un equip mèdic va fer les proves als immigrants –procedents majoritàriament de Bangladesh, el Marroc, Egipte i Tunísia, tot i que també de la Banya d'Àfrica– per detectar si estan contagiats i avui s'haurien de conèixer els resultats. Durant aquest període de quarantena les autoritats competents hauran de decidir si els immigrants són finalment distribuïts per Itàlia o repartits en diferents països de la UE.

Els 180 immigrants –entre els quals hi ha 25 menors d'edat, 17 dels quals no acompanyats, i dues dones, una d'elles embarassada– es troben bé físicament, segons SOS Méditerranée, però han sofert molts danys psicològics. Aquests últims dies han viscut situacions de tensió a bord i sis d'ells han fet intents de suïcidi fruit de la desesperació i del temor de ser retornats a Líbia, país a partir del qual van iniciar el seu periple marítim.

52 immigrants rescatats dissabte per un vaixell mercant de bestiar esperen port

Pitjor és la situació del vaixell mercant Talia, que segueix esperant en aigües malteses que se li permeti desembarcar en algun port els 52 migrants que va rescatar dissabte al mar Mediterrani, i que estan a bord en condicions inhumanes. El vaixell, dedicat al transport de bestiar, no reuneix les mínimes condicions per allotjar aquestes persones, i el seu capità, Mohammad Xaaban, ha implorat a Malta i Itàlia que li assignin algun port.

El capità, de nacionalitat siriana, va denunciar en declaracions al diari Times of Malta que el vaixell no reuneix les condicions per dur persones i que a causa del mal temps van haver d'allotjar els rescatats a les dependències interiors, on normalment transporten animals. I va lamentar que ni tan sols van tenir temps de netejar de fems l'espai abans de rescatar els nàufrags, ja que acabaven de transportar animals a Líbia.

Diverses fotos difoses aquest cap de setmana a les xarxes socials han mostrat la situació que es viu a bord, que ha sigut denunciada per diferents ONGs, com Mediterranea Saving Humans i la catalana Open Arms. Entre algunes de les fotografies difoses hi ha la d'un mariner portant en braços un jove desnodrit, una dura imatge que ha sigut batejada com la Pietat del mar.

Les autoritats de Malta van permetre ahir que el mercant entrés a les seves aigües territorials per protegir-se de mal temps, però no els permeten desembarcar a l'espera que s'arribi a algun acord de repartiment dels immigrants amb altres països europeus. Abans de poder entrar a les aigües malteses, Itàlia havia denegat que poguessin desembarcar a Lampedusa, un fet que ha denunciat Open Arms. L'ONG Alarm Phone està fent crides constants perquè el Talia pugui desembarcar els 52 immigrants perquè puguin deixar d'estar en aquestes condicions infrahumanes.