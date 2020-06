L'OMS valora l'èxit de la dexametasona per als malalts greus però no l'inclourà en els seus protocols

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit aquest dimecres que la dexametasona només s'ha de subministrar als malalts en estat crític però en cap cas és un fàrmac preventiu "ni un tractament per sí mateix ". Es tracta d'un antiinflamatori ja disponible i molt barat que un estudi de la Universitat d'Oxford ha determinat que redueix en un 30% la mortalitat dels casos crítics que requereixen d'assistència a l'UCI.

El director executiu de l'OMS per a Emergències Sanitàries, Mike Ryan, ha felicitat l'equip de científics i ha insistit que suposa un "gran pas", però ha aclarit que l'organisme no es planteja modificar les guies sanitàries de recomanacions ni els protocols per incloure'n l'ús, ja que consideren que en aquesta fase de la investigació "no és el moment de córrer ni de precipitar-se". En aquest sentit, el responsable sanitari ha assenyalat que s'ha de seguir amb els estudis sobre l'antiinflamatori en el camp del covid-19 per trobar quines són les dosis recomanables. Ryan ha subratllat que el fàrmac sempre s'ha de prendre sota la "supervisió mèdica".

La dexametasona s'ha utilitzat des de la dècada dels seixanta per reduir la inflamació en diverses malalties –artritis, però també càncer–, i des del 1977 és a la llista de medecines essencials de l'OMS, per la qual cosa no està subjecta a patent i per això està disponible amb facilitat a tots els països del món, informa l'agència Efe.

D'altra banda, l'OMS ha paralitzat definitivament els assajos clínics que estava fent per comprovar l'eficàcia de la hidroxicloroquina per tractar el coronavirus. La decisió es basa "en evidències publicades pels assajos Solidarity (patrocinats per l'OMS) i Recovery (la Universitat d'Oxford)", ha explicat la directora del pla d'acció per a investigació i desenvolupament de l'organisme, la colombiana Ana María Henao.

D'aquesta manera la hidroxicloroquina, que s'usa per a la malària, queda desacreditada com a possible tractament. Fa unes setmanes, l'organisme va ordenar-ne l'aturada temporal, arran de l'alerta publicada a la revista científica The Lancet que establia un augment de la mortalitat entre malalts tractats amb el fàrmac. Després, però, va aixecar el veto quan els mateixos autors van apuntar que hi havia algun error a l'informe. De la mateixa manera, els Estats Units ja havien retirat el medicament de les pautes mèdiques per als malalts greus, malgrat que el president Donald Trump n'és un gran defensor.