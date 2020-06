L'OMS alerta de l'increment de nous contagis a Europa "per primer cop" en mesos

Alemanya, Portugal, Espanya. Són només tres dels països europeus que han detectat rebrots localitzats dies després que s'aixequessin les restriccions de confinament pel coronavirus i la mostra més clara que, malgrat les mesures de seguretat i protecció imposades, el coronavirus encara circula lliurement i per això no es pot abaixar la guàrdia. Aquesta setmana a Europa hi ha hagut un creixement d'infeccions setmanals "per primera vegada des de fa mesos", una tendència que respon a l'inici de la desescalada, segons ha advertit el director per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Hans Kluge. En aquests dies s'han registrat 20.000 nous casos i 700 morts diàries.

Dels nou milions de contagis per covid-19 al món, més de 2,5 milions corresponen a Europa, on, "tot i que es registra una disminució en la proporció de casos globals respecte a principis d'any", el coronavirus continua circulant i els repunts en diversos països ha fet replantejar l'aixecament de les restriccions. Per exemple, les autoritats de Renània-Wesfàlia han decretat durant una setmana el confinament de 640.000 persones de dues comarques afectades per un brot detectat en un escorxador.

"L'acceleració de la transmissió ha portat a un ressorgiment significatiu de casos que, si no s'atén, tornarà a portar els sistemes sanitaris al límit", subratlla Kluge, que ha volgut ressaltar els èxits i avenços aconseguits.

Així, el responsable regional de l'OMS ha felicitat Polònia, Alemanya o Espanya per "respondre amb rapidesa" i controlar "els perillosos brots de coronavirus arran de la reobertura de les escoles, mines de carbó i centres de producció d'aliments" dels últims dies.

Un altre punt positiu és que "diversos ministres de Sanitat han informat d'un canvi en el comportament de la gent, principalment en el fet que estan respectant el distanciament físic i utilitzant mascaretes", mesures preventives fonamentals en aquests moments en què la pandèmia ha acabat amb la vida de prop de 480.000 persones al món.

Pel que fa als sistemes de vigilància de la transmissió, Kluge ha instat els països a "millorar l'única manera" que hi ha de minimitzar-la: "localitzar, aïllar i cuidar cada cas, i trobar i posar en quarantena tots els seus contactes".

Hi ha 27 països que han desenvolupat solucions per localitzar digitalment els contactes a Europa i quatre més les estan desenvolupant, però Kluge també va assenyalar que cal assegurar-se que les tecnologies digitals, poderoses eines per lluitar contra el covid-19, no afectin els drets dels ciutadans, sobretot a la privacitat.