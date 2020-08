L'OMS alerta que la "competència entre països per aconseguir la vacuna pot allargar la pandèmia"

"El nacionalisme de les vacunes només ajuda el virus”, ha advertit aquest dilluns el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. El màxim dirigent de l'organisme sanitari internacional ha assegurat que "la competència entre països" per adquirir les possibles vacunes per fer front al covid-19, en detriment d'un sistema coordinat a escala mundial, podria fer "augmentar la durada de la pandèmia".



En una compareixença de premsa, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha informat que fins a 172 països participen en el servei mundial de vacunes COVAX , posat en marxa per l'OMS i que compta amb la cartera de vacunes per al covid-19 més àmplia i diversa del món: en concret, amb nou potencials vacunes. Nou més estan actualment en avaluació i es mantenen converses amb quatre productors més, segons ha avançat Tedros .

Aquest mecanisme per a l'adquisició conjunta i l'agrupació de riscos de múltiples vacunes estableix que tots els països que en formen part podran accedir a qualsevol vacuna que es demostri que és segura i eficaç. "L'aspecte més important és tenir un mecanisme que permeti un desplegament coordinat a escala mundial. Això redunda en benefici de tots els països, fins i tot d'aquells que han invertit en fabricants individuals de manera independent”, ha comentat el responsable de l'OMS.

En aquest sentit, ha detallat que l'organització que presideix està treballant amb els fabricants de vacunes per "proporcionar a tots els països que s'uneixin a COVAX un accés oportú i equitatiu a totes les vacunes, amb llicència i aprovades". Tedros Adhanom Ghebreyesus també ha defensat que això, a banda de minimitzar riscos, també " significa que els preus es mantindran tan baixos com sigui possible”.

En aquesta línia, l'investigador etíop ha informat de les dades d'una nova recerca en què l'OMS conclou que la competència mundial per les dosis de vacunes podria portar al fet que els preus augmentin "exponencialment", en comparació amb un esforç de col·laboració com el de COVAX. “També donaria lloc a una pandèmia prolongada, perquè només un petit nombre de països obtindria la major part del subministrament", ha advertit. Per a l'OMS, la millor manera d'assolir l'objectiu de repartir de "manera equitativa" 2.000 milions de dosis de vacunes el 2021 és que els països assoleixin "compromisos vinculants" amb la plataforma COVAX.

La Xina registra la patent d'una vacuna contra el covid-19 que encara s'ha de provar

La vacuna italiana

Aquest dilluns, Itàlia ha començat l'experimentació en humans de la seva vacuna contra el coronavirus, segons ha anunciat el ministre de Sanitat, Roberto Speranza, amb la vista posada, segons els responsables del projecte, en el fet que les dosis puguin estar disponibles per a la seva venda la primavera vinent. "Una notícia important: avui ha començat l'experimentació en humans de la vacuna italiana", ha escrit Speranza al seu perfil de Twitter, en què ha destacat que els investigadors i científics italians "estan al servei del desafiament mundial per derrotar el covid-19".

Una notizia importante: oggi è iniziata la sperimentazione sull’uomo del vaccino italiano. Le intelligenze e la ricerca del nostro Paese sono al servizio della sfida mondiale per sconfiggere il Covid. — Roberto Speranza (@robersperanza) August 24, 2020

Les proves es duran a terme a l'Institut Nacional de Malalties Infeccioses (INMI) Lazzaro Spallanzani a Roma i està previst que en total hi participin 90 voluntaris seleccionats d'entre 7.000. El projecte, desenvolupat de manera conjunta amb l'empresa de biotecnologia italiana Reithera, compta amb una inversió de 5 milions d'euros que financen el ministeri de Recerca i la regió del Lazio, a on pertany la capital del país. "Si tot va bé i acabem aquesta experimentació abans de final d'any i som bons i ràpids, llavors podrem tenir la vacuna comercial per a la primavera vinent; aquesta és la previsió", ha explicat en declaracions a Rai Uno el director sanitari de l'INMI, Francesco Vaia.

Per la seva banda, el director científic de l'organisme, Giuseppe Ippolito, ha precisat que faran falta 24 setmanes per completar la primera fase d'experimentació de la vacuna en persones i poder passar a la segona fase, que ja estan "preparant". "Jugar amb els temps i reduir l'experimentació no és útil", ha advertit Ippolito, segons recull l'agència ADNKronos. "Itàlia amb aquesta vacuna entra com a protagonista en la cursa de les vacunes no per arribar la primera, sinó per arribar-hi millor i posar el país en un sistema d'igualtat", ha defensat. I ha incidit que comptar amb una vacuna pròpia "significa no ser esclaus ni servents d'altres països que diguin jo primer".

Itàlia va ser durant setmanes el país europeu més castigat per la pandèmia. Actualment, encara que el nombre de nous contagis va en augment, el país ha caigut a la divuitena posició en nombre de contagis totals a la llista de la Universitat Johns Hopkins. Aquest diumenge l'executiu italià va informar de 1.210 nous positius, la xifra més alta des de mitjans de maig. El total de contagis al país és de 259.345, mentre que la xifra de víctimes mortals ja arriba a 35.437, segons la mateixa base de dades.