Milers d'australians es refugien dels incendis a la platja

Onze morts, cinc desapareguts i milers d'evacuats. És l'últim balanç de l'onada d'incendis forestals que cremen sense control al sud-est d'Austràlia, una de les pitjors crisis que afronta el país en les últimes dècades.

La sequera, l'onada de calor durant l'estiu austral i els forts vents han atiat les flames, que han devastat el municipi d'East Gippsland, al sud-est de Victòria, a tocar de la frontera amb Nova Gal·les del Sud, que és l'estat més afectat. Al balneari de Mallacoota unes 4.000 persones han hagut de buscar refugi a les platges.

10:30am update from Dad at the wharf in Mallacoota - “fire front not far away” #Mallacoota #bushfirecrisis pic.twitter.com/MvgeiZqujM



Les autoritats han explicat que estudien la possibilitat d'evacuar per mar, amb el suport de l'exèrcit, aquesta localitat i algunes més, on l'aire és irrespirable i les xarxes socials van plenes de fotografies del cel tenyit de vermell.

La situació a Victòria s'ha agreujat els últims dies, amb 320 nous focus des de dilluns.

"It's just absolute devastation."



Mallacoota resident Maisy says she doesn't know how the community will recover from the fires.



Thousands are still sheltering at the beach in the popular tourist town.



More on the fires — https://t.co/Vg7oL4rYmR pic.twitter.com/r7akccGNYg