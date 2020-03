L'OMS denuncia "l'abandonament" de la gent gran en la pandèmia del coronavirus

Doble risc per a les persones grans en la pandèmia del coronavirus. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) denuncia que el col·lectiu no només és el més vulnerable i el que més probabilitats té de contraure la malaltia, sinó que també estan amenaçats per les discriminacions que pateixen a causa del "triatge" que prioritza els pacients joves per davant dels vells.

D'"alarmant i inacceptable", qualifiquen un centenar d'experts en gerontologia que assessoren l'OMS l'abandonament de la gent gran en residències i altres serveis davant la pandèmia del coronavirus, quan precisament són el col·lectiu més vulnerable. El brot de Covid-19 està posant al límit els serveis sanitaris de tot el món, fins i tot els de països desenvolupats, que davant de la falta de llits per a pacients crítics i de professionals han anunciat que han de renunciar al tractament dels més vells –normalment amb patologies prèvies– per atendre els que tenen més possibilitats de sortir-se'n. Per tant, reben atenció majoritàriament els joves.

Society has a duty to exercise solidarity and better protect #olderpeople who are bearing the lion’s share of the #COVID19 pandemic, says Rosa Kornfeld-Matte, UN Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons. "This is unacceptable," @UN_SPExperts pic.twitter.com/t0BBZsDP2g — UN Geneva (@UNGeneva) March 27, 2020

"La societat té el deure de solidaritzar-se i protegir millor les persones grans, que estan patint la pitjor part de la pandèmia", assenyala la xilena Rosa Kornfeld-Matte, una de les signants del manifest, que critica que l'únic criteri que es faci servir a l'hora d'aplicar el triatge sigui l'edat, deixant de banda les persones grans que malgrat els anys mantenen el seu dret a la salut i a la vida intactes. Per contra, més enllà de l'any de naixement, diu que s'han de tenir en compte les "necessitats mèdiques i les millors evidències científiques que es tinguin".

No només es tracta de l'atenció mèdica, sinó que els experts assessors de l'ONU també creuen que la gent gran ha quedat en alguns llocs arraconada en compliment de les mesures d'aïllament i distàncies de seguretat que es dicten per intentar trencar la transmissió de la infecció. En aquest sentit, però, adverteixen que una cosa és protegir-los i una altra deixar-los sense contacte amb familiars i amics i ha animat els països en què sigui possible a facilitar-los telèfons i internet perquè tinguin un lligam emocional amb el seu cercle, que no pot entrar a la residència.

Més dur ha sigut el portaveu de l'Oficina de Nacions Unides per als Drets Humans, Rupert Colville, que considera "absolutament criminal" abandonar gent gran en les actuals circumstàncies. "Les persones grans tenen exactament els mateixos drets que els altres, però són un grup molt vulnerable. És molt important tenir-ne cura, en particular en el cas de les persones que viuen soles, tenen alguna malaltia o discapacitat o pateixen Alzheimer", ha subratllat en una roda de premsa, informa Efe.