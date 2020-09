L'opositor rus Navalni continua "millorant" i ja s'aixeca del llit

Aleksei Navalni s'aixeca del llit i ja no necessita respiració mecànica. L'opositor rus presenta una bona evolució i "ha millorat", segons apunta el sisè informe de l'equip mèdic que l'atén a la clínica de Berlín, que apunta que fins i tot ja ha començat a fer exercicis de mobilitat per enfortir també la massa muscular, danyada de tantes setmanes d'immobilitat.

La setmana passada els metges ja van explicar que Navalni, de 44 anys, havia despertat de l'estat de coma a què se l'havia induït per fer-li baixar el bioritme per poder-lo tractar de l'enverinament del qual suposadament va ser víctima en un aeroport rus. A mesura que passen els dies el seu quadre mèdic evoluciona favorablement i ara ja pot passar-se estona fora del llit, una mostra de la seva millora. Laboratoris de França i Suècia han confirmat les conclusions a què van arribar els experts de l'exèrcit alemany, que un cop analitzat el cos del dissident van determinar que havia estat intoxicat amb un agent tòxic de la família del grup Novichok, utilitzat almenys en una ocasió pel Kremlin l'any passat contra un exespia rus i la seva filla al Regne Unit.

El cas Navalni ha fet augmentar la tensió entre Alemanya, i en general de la Unió Europea, i Rússia, que ja passaven per una etapa delicada de relacions diplomàtiques arran de l'annexió unilateral de la península de Crimea per Moscou. Des de l'ingrés de Navalni a un hospital rus i la denúncia de la seva família que havia estat intoxicat pels serveis secrets russos, els comunitaris han demanat al Kremlin transparència per aclarir l'incident. Però ha sigut el govern d'Angela Merkel el que ha abanderat la pressió a Vladímir Putin a l'hora d'exigir explicacions i amenaçar amb la reformulació de les relacions.

Retrets de Lavrov

Però Moscou ha insistit que no té res a veure amb l'incident amb el dissident, el més rellevant del panorama rus, i el ministre d'Exteriors del Kremlin, Sergei Lavrov, ha retret als socis comunitaris que prenguin el cas Navalni com a "excusa" per aprovar sancions extres contra Moscou, que està castigat per Crimea encara. Lavrov ha suspès aquest dilluns a última hora un viatge oficial a Berlín, però ho ha desmarcat de la picabaralla diplomàtica i ho ha atribuït a problemes d'agenda del seu homòleg alemany.

Navalni va patir un col·lapse durant un vol de Sibèria a Moscou, cosa que va forçar un aterratge d'emergència a Omsk, on va rebre tractament en un hospital local. Tot i que els metges russos van descartar enverinament i en un principi van desaconsellar el trasllat del pacient, finalment van accedir a la petició de la seva família perquè fos enviat en un avió medicalitzat a Alemanya per ser tractat del que van dir que era una intoxicació deliberada. Tot i que va ser una iniciativa privada, la cancelleria ha assumit les cures de Navalni com a pròpies i ha facilitat el personal de vigilància de l'habitació de l'hospital, que s'ha incrementat des que va sortir del coma artificial.