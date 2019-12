Una dona mor a Romania perquè els metges li calen foc mentre l’operaven

Totes les operacions quirúrgiques es poden complicar, però costa d'imaginar-se acabar amb el cos en flames al quiròfan. Una cadena d'errors mèdics han acabat amb la vida d'una dona en un hospital de Bucarest. La pacient, de 66 anys, ha mort per les cremades que va patir quan l'operaven d'un càncer de pàncrees a l'Hospital Floreasca de Bucarest, segons ha admès el ministeri de Salut de Romania. El cas ha causat indignació al país, on preocupa molt la precarietat del sistema sanitari.

La pacient va patir cremades al 40% del cos quan els cirurgians van fer servir un bisturí elèctric després de desinfectar-la amb un antisèptic amb base d'alcohol. El contacte entre el líquid inflamable i l'espurna del bisturí va causar una combustió. I les coses encara van empitjorar quan una infermera va intentar apagar el foc llançant una gerra d'aigua per apagar les flames. La dona va morir diumenge, una setmana després de l'operació. Els fets van passar en un dels hospitals més importants de Romania.

Fonts mèdiques expliquen a l'ARA que, amb l'ús de roba impermeable per minimitzar el risc d'infeccions, es poden acumular a la taula d'operacions petites quantitats de líquid desinfectant. Només cal tenir la precaució d'esperar que l'alcohol s'evapori abans de fer servir instrumental elèctric, que s'utilitza a nivell subcutani per facilitar la cicatrització. El més sorprenent del cas és la gran extensió de les cremades, suficient per causar la mort d'una persona d'una certa edat.

El polític Emanuel Ungureanu, del partit de centre dreta Unió Salvar Romania, que defensa augmentar el finançament públic de la sanitat fins al 6% del PIB, ha assegurat a través de Facebook que la dona "va cremar com una torxa", segons el testimoni de personal mèdic de l'hospital. El ministre de Salut, Victor Costache, ha promès investigar el "traumàtic incident" i ha dit que coordinarà personalment un equip del ministeri per "fer tot el possible per esbrinar la veritat".

La família ha explicat a la premsa local que es van assabentar dels detalls a través de la premsa, perquè inicialment només els van informar que s'havia produït un "accident".

Un sistema sanitari en fallida

Aquest no és el primer escàndol de la sanitat romanesa, que pateix un problema crònic de manca de personal i de falta d'inversions en l'actualització dels equips. De fet, Romania és el país de la UE que inverteix menys en despesa sanitària, tant per capita (1.029 euros per habitant i any, davant dels 2.884 de la mitjana europea) com en percentatge del PIB (el 5% contra el 9% de la mitjana comunitària). També és el que presenta la mortalitat infantil més elevada del continent i una de les esperances de vida més baixes (tot i que va augmentar dels 71,2 als 75,3 anys entre el 2000 i el 2017). L'últim informe sanitari de Brussel·les apunta que les malalties cardíaques són la primera causa de mort al país i que té la taxa més alta de casos de tuberculosi de la UE. Romania també és el país de la UE amb la mortalitat més elevada per malalties evitables i curables.

Encara és recent el cas del afectats per l'incendi en una discoteca de Bucarest el 2015, que va deixar 64 morts, després de la negativa de les autoritats sanitàries de traslladar els ferits a l'estranger perquè rebessin tractament per les cremades. 38 dels cremats van morir a l'hospital dies després de l'accident.