Un turista xinès ingressat a França, primera víctima mortal del coronavirus a Europa

Un turista xinès de 80 anys que estava ingressat en un hospital de París és la primera víctima mortal del coronavirus a Europa i fora de l'Àsia. L'home era originari de la província xinesa de Hubei, la més afectada i epicentre del brot, havia arribat de vacances a França a mitjans de mes i, 10 dies després, va haver d'ingressar d'urgències a l'Hospital Bichat de París perquè presentava greu insuficiència respiratòria. Al donar positiu en els controls preventius va quedar ingressat en un departament d'infecciosos, on ha estat controlat i aïllat per evitar més contagis.

La titular de Sanitat, Agnès Buzyn, ha comparegut en una roda de premsa i ha explicat que l'home va morir divendres a la nit després que el seu estat de salut s'hagués "deteriorat ràpidament" i portés diversos dies en estat crític.

Segons el relat de la ministra, a França hi ha hospitalitzats sis pacients més amb la malaltia que no presenten un quadre mèdic especialment complicat i que quatre persones més que havien donat positiu del virus s'han curat i ja han rebut l'alta. La filla del pacient mort que l'acompanyava en el viatge turístic també ha sigut diagnosticada amb el coronavirus –Covid-19, en termes científics– i està ingressada al mateix centre que el pare però, segons la ministra, evoluciona favorablement.

Quarantena a Pequín

Diamond Princess, que es troba passant el període de quarantena al port japonès de Yokohama des del 3 de febrer amb gairebé 3.700 passatgers i tripulants a bord. D'aquests, 285 persones han donat positiu en les anàlisis i estan ingressades a centres hospitalaris.

Després de l'ajornament oficial de les vacances de l’Any Nou Lunar xinès, el país encara continua a mig gas perquè algunes ciutats continuen bloquejades, els carrers estan deserts i s'han dictat prohibicions de viatge i ordres de quarantena a tot el país.

Gairebé dos mesos després que es detectés el primer cas del coronavirus, el govern de la Xina intenta frenar la propagació de la malaltia que està impactant negativament la vida quotidiana i l'economia. Les empreses encara no han pogut obrir les portes, les fàbriques tampoc han posat en marxa les cadenes de producció i els estudiants han canviat l'aula per classes a través d'internet des de casa seva.

Classes per internet

A Pequín, els que tornen de passar les vacances a les províncies han de passar per una quarantena de 14 dies a casa seva o en algunes de les instal·lacions que s'han improvisat per aïllar casos sospitosos. La reclusió és obligatòria i en cas que algun ciutadà es negui a acceptar tancar-se o als controls rutinaris de temperatura que fan els equips sanitaris seran portats davant de la justícia.

És l'última de les mesures d'un govern aclaparat per la situació i per les crítiques que va mirar a una altra banda i no va fer cas dels primers símptomes que advertien de l'aparició d'un nou virus. En aquests primers dies sense actuar, el virus es va escampar lliurement.