Un pacte de mínims entre els lands i el govern de Merkel

Des de l’inici de la gestió de la pandèmia hi ha hagut tensions entre el govern de Berlín i les regions sobre la necessitat de consensuar o no les mesures per frenar el virus. Durant els cinc mesos de crisi han prevalgut les decisions regionals, amb una cancellera que s’esforça per donar una imatge de consens. Dijous passat es va celebrar l’última reunió virtual entre la cristianodemòcrata Angela Merkel i els presidents de les regions federals.

Els últims dies el debat sobre ampliar l’obligatorietat de la mascareta i sobre si incrementar el nombre de persones autoritzades en reunions familiars ha tornat a l’opinió pública: regions federals amb poques infeccions demanaven permetre els mercats de Nadal i espectadors en partits de Segona o Tercera Divisió, que depenen de la taquilla; en canvi, regions amb alts índexs de contagis demanaven endurir les mesures de prevenció. Aquesta diversitat ha contribuït a confondre la població i a escampar l’escepticisme.

Els nous casos d’infeccions per coronavirus a Alemanya arriben gairebé diàriament als més de 1.500, xifres similars a les de l’abril i maig, quan el país estava parcialment aturat. Des de principis d’agost el nou curs escolar va arrencant progressivament a les 16 regions federals, i els brots detectats han obligat a tancar algunes escoles. La vida al carrer es manté sense mascareta, que és obligatòria als transports públics i establiments tancats.

Dues regions en vermell

Però el mapa d’Alemanya té dues regions amb un nombre molt elevat d’infeccions -el Rin del Nord-Westfàlia i Baviera, a l’oest-, i una majoria de regions a l’est del país on amb prou feines augmenten les xifres. Els experts apunten que les reunions familiars i el retorn de turistes de zones considerades de risc són per ara els grans nous focus.

A la reunió amb Merkel, les 16 regions van consensuar unificar les multes de com a mínim 50 euros per a qui es negui a portar la mascareta i eliminar l’obligatorietat de fer quarantena si quan es torna d’una zona de risc se supera el test i es repeteix passats cinc dies. A més, també es va acordar prohibir esdeveniments massius fins a finals de desembre, una decisió que afecta els populars mercats de Nadal.

Altres punts comuns acordats pels 16 länder són els cinc dies extres de baixa per malaltia per a famílies amb criatures i que a partir del 15 de setembre els tests per a turistes que tornin de zones sense risc deixaran de ser gratuïts. Els últims dies s’ha criticat que el govern de Merkel hagués insinuat eliminar l’obligatorietat de les proves diagnòstiques perquè els laboratoris no tenen prou capacitat, no perquè es considerés que deixés de ser necessari. En aquest sentit, al març es va defensar que no calia mascareta, però en el rerefons hi havia la poca oferta de material disponible.

Ara bé, aquest consens de mínims a totes les regions ha de ser aplicat i controlat per les administracions descentralitzades de cada regió federal. La regió de Saxònia-Anhalt, que és la que registra menys casos, s’ha negat a multar per no dur mascareta en llocs on és obligatori. I va acabar sense consens com limitar les reunions i festes familiars: cada regió decidirà si es toleren 100 persones (Baden-Württemberg) o 5.000 (Berlín) en una trobada privada. Sobre els esdeveniments esportius, la decisió a escala de tot el país quedarà en mans d’una comissió especial, a finals d’octubre.