Els països més afectats del món no aconsegueixen frenar els contagis

La pandèmia segueix desbocada i des de fa tres setmanes es registren més de 150.000 casos nous per dia a tot el món. L’Índia, el segon país més poblat del planeta, segueix sent incapaç de controlar l’avenç del virus i aquest divendres ja ha superat el milió de casos notificats (gairebé 35.000 de nous en les últimes 24 hores) i acumula més de 25.600 víctimes. L’Índia es manté com el tercer país del món que més infectats ha registrat i el primer d’Àsia –de fet, el país hindú acumula gairebé el mateix nombre de casos que tot el sud-est asiàtic, on se n’han registrat 1.310.000, segons l’OMS–. Davant d’aquesta situació, l’Índia està reculant en el relaxament del confinament i aquesta setmana ha pres mesures com confinar els més de 13 milions d’habitants de la gran ciutat de Bangalore i la seva regió, al sud del país.

El primer i el segon lloc del rànquing de països més afectats segueixen estant en mans dels Estats Units i el Brasil, respectivament. El país que presideix Donald Trump ja ha superat els 3,5 milions de casos i segueix batent rècords de nous contagis diaris: aquest dijous va sobrepassar per primera vegada el llindar dels 70.000 en un sol dia, el desè cop que trenca aquest rècord en l'últim mes. La xifra de morts per la malaltia al gegant nord-americà és de gairebé 140.000 víctimes, d'acord amb el recompte de la Universitat Johns Hopkins. Segons la base de dades del New York Times, la xifra de dijous s’hauria enfilat fins als 75.600 casos.

Si la situació no es reverteix, un estudi de l’Institut de Mètriques i Avaluacions de la Salut de la Universitat de Washington calcula que el nombre de víctimes per coronavirus als EUA podria arribar a les 200.000 a l’octubre (actualment a tot el món n'hi ha prop de 600.000). Estats com el de Califòrnia, un dels més afectats actualment juntament amb Texas i Florida, han hagut de recular en el procés de reobertura i aplicar, de nou, mesures de confinament. Almenys en 39 dels 50 estats del país la xifra de contagiats ha crescut respecte al dia anterior. Els EUA es preparen per al pitjor i alguns estats, com ja va fer Nova York, han començat a mobilitzar camions frigorífics perquè funcionin com a morgues temporals.

Caixes de cartró com a taüts

La situació és especialment dramàtica al Brasil. Malgrat que el creixement de contagis sembla haver-se estabilitzat entre els 40.000 i els 45.000 casos diaris, la corba d’infectats està lluny de doblegar-se i ja ha superat els 2 milions de casos. Prop de 77.000 persones han mort al gegant sud-americà a causa de la pandèmia –segons les xifres oficials, tot i que s’estima que la xifra real seria encara més alta–, cosa que el situa només per darrere dels Estats Units en nombre de víctimes. El segon país de Sud-amèrica amb més casos reportats –més de 340.000– és el Perú, però l’epidèmia s’està acarnissant amb bona part del continent i deixa imatges molt crues. A la regió boliviana de Santa Cruz, la més col·lapsada del país, les famílies més pobres han hagut d’utilitzar caixes de cartró com a taüts. En països com Colòmbia el virus s’està disparant els últims dies.

Crida de l'OMS al G20

Al continent africà el país que ha reportat més casos és Sud-àfrica, amb prop de 330.000 casos reportats i 4.669 morts. Aquest divendres ha notificat 216 víctimes en les últimes 24 hores, la xifra més alta fins ara al país en un sol dia. El continent acumula des de l'inici de la pandèmia gairebé 700.000 positius i prop de 14.500 víctimes. "El covid-19 afecta tot el planeta i el seguirà amenaçant des del punt de vista sanitari, econòmic i polític. Els països més necessitats pateixen, amb l’emergència del coronavirus, encara més pressió socioeconòmica", ha valorat aquest divendres el director executiu del Programa d’Emergències Sanitàries de l’OMS, Michael Joseph Ryan.

"Els països del G20 haurien d’actuar per donar suport econòmicament, ja sigui a partir del Banc Mundial o del Fons Monetari Internacional, als països on l’acarnissament del coronavirus està causant o agreujant les crisis humanitàries. No podem oblidar que hi ha més de 2.000 milions de persones al món que viuen en una situació de pobresa".

A Europa, França ha avançat a la setmana vinent l’obligatorietat de portar mascareta en tots els espais públics tancats i estudia confinaments territorials –hi ha almenys 95 brots actius–. Itàlia se centra en el control dels focus localitzats, molts d’ells importats de l’estranger, i ha ampliat a 16 la seva llista de països vetats. Alemanya ha amenaçat amb restriccions els turistes. Anglaterra encara no ha superat del tot la primera onada i els esforços de Boris Johnson se centren en la cerca d’una vacuna per no haver d’aplicar mesures que afectin l’economia del país.