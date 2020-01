Els palestins responen que el pla de Trump és "la bufetada del segle"

Els líders palestins han coincidit per una vegada adoptant una posició conjunta contra "l'acord del segle" del president dels Estats Units, Donald Trump, i han deixat de banda les seves profundes diferències. Totes les faccions han denunciat amb una sola veu una iniciativa que han qualificat de "vergonyosa" i completament sotmesa als interessos d'Israel. Les possibilitats que prosperi el pla són inexistents, afirmen.

Els mitjans de comunicació locals han coincidit en assenyalar que el motiu pel qual l'acord de Trump s'ha anunciat precipitadament no té res a veure amb un desig genuí de resoldre el conflicte, sinó amb la situació personal, i sobretot judicial, dels dos mandataris que l'han elaborat, el president Trump i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Trump s'enfronta a un impeachment i Netanyahu està imputat per suborn i frau.

El president palestí, Mahmud Abbas, ha dit que no es tracta de l'"acord del segle" –com l'ha qualificat Trump–, sinó de la "bufetada del segle". "Diem mil vegades no, no i no a l'acord del segle", ha recalcat davant nombrosos líders reunits a Ramal·lah aquest dimarts a la nit, una reunió a la qual també van ser convidats representants de Hamàs i de la Jihad Islàmica, malgrat que aquests grups són boicotejats sistemàticament per la direcció palestina.

Abbas ha assegurat que el pla "no es durà a terme": "El nostre poble l'enviarà a la paperera de la història". Comparteixen la posició no només les formacions palestines, sinó també el conjunt de la població de la Franja de Gaza i de Cisjordània. Malgrat això, i que s'han convocat protestes als territoris ocupats, la impressió és que els palestins estan cansats de sortir al carrer perquè, es queixen, les seves mobilitzacions no tenen cap repercussió per a Israel, els Estats Units o la comunitat internacional.

"Hem escoltat els discursos del president Trump i del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, parlant sobre la 'bufetada de la història'. Si Déu ho vol, els hi respondrem colpejant-los nosaltres amb bufetades", ha afirmat Abbas. "Jerusalem no està en venda" i "els drets del poble palestí no estan en venda ni per ser regatejats", ha insistit.

"Pensen que acceptarem un estat [palestí] sense Jerusalem? Això és impossible per a cap palestí o àrab, ja sigui un nen musulmà o cristià, ningú ho acceptarà", ha afegit. Tot i això, entre molts palestins s'observa un clar descontentament perquè consideren que els països àrabs no han reaccionat amb prou determinació contra "l'acord del segle". "Els palestins estem decidits a lluitar contra el terrorisme, però el món ha d'entendre que el nostre poble té dret a viure. Diem al món: no som un poble terrorista i mai ho serem", ha afegit Abbas.

Entre els palestins hi ha un consens total a l'hora de fer front a l'últim pla de pau, en part a causa de les mesures que l'administració nord-americana ha pres unilateralment en els últims tres anys: ha reconegut Jerusalem com a capital d'Israel i la sobirania israeliana sobre els assentaments jueus il·legals, ha suprimit l'ajuda econòmica als palestins i ha tancat la seva representació diplomàtica a Washington. Tot això abans d'anunciar aquest dimarts el fatal "acord del segle".