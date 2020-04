Bolsonaro troba en els ultres evangèlics l'altaveu contra el confinament

“El coronavirus és una tàctica de Satanàs, que treballa amb la por, el pànic i el dubte, perquè la gent es debiliti, sigui susceptible i pensi que qualsevol petit vent és una pneumònia… Hi ha molts interessos econòmics al darrere perquè és un virus del tot inofensiu”. El vídeo del bisbe Edir de Macedo, fundador de l'Església Universal del Regne dels Déus, va córrer com la pólvora a mitjans de març pels grups de WhatsApp del Brasil, i marca la postura dels ultraconservadors religiosos, que tanquen files, un cop més, amb Jair Bolsonaro durant la crisi del covid-19.

De Macedo és el líder evangèlic més poderós del país, administra 7.200 temples (i més de 2.700 a l’estranger), té una fortuna personal estimada en més de 400 milions d’euros, és l’amo de la Rede Record, cadena televisiva en obert, i controla el partit Republicans, al qual s’han afiliat recentment dos fills de Bolsonaro i que té com una de les figures destacades el seu nebot, el bisbe Marcelo Crivella, alcalde de Rio de Janeiro. També és de De Macedo l’autoria del concepte coronafe, la resposta religiosa davant el que anomena el coronadubte, o sigui, els postulats de la comunitat mèdica i científica que promou l’OMS.

Missatges entabanadors

S’ha obert la veda per a milers de pastors entabanadors que s’han llançat a enregistrar vídeos per a uns feligresos majoritàriament pobres i sense formació, on juren que l’única forma per protegir-se i curar-se “d’aquesta plaga” és “tenir fe i creure en Déu”. També teoritzen sobre l’origen del covid-19, amb una amalgama que inclou des d’una venjança divina a l’acció del diable, o a les conseqüències catastròfiques del postcristianisme d’una Europa dominada per l’islamisme i l’homosexualitat, o a una conxorxa xinesa contra el capitalisme.

Les esglésies neopentecostals difamen contra els governadors dels estats que, amb l’aval del Tribunal Suprem, han impulsat el confinament i l’aïllament social. I Bolsonaro ha retribuït el suport d’aquest lobi, que ara mateix és la seva base electoral més fidel, reconeixent els serveis religiosos com a activitats essencials durant la pandèmia. El decret presidencial ha desfermat un batalla de mesures cautelars a diferents instàncies judicials per tancar i obrir els temples, els més grans dels quals tenen capacitat per a 15.000 fidels i són potencialment focus de contagi.

Enmig del tiroteig dialèctic i judicial, l’assistència a les celebracions ha baixat en picat, posant en risc la principal font de finançament de les esglésies: el delme, o sigui la desena part del sou (sovint els feligresos amb prou feines cobren un salari mínim, que és inferior als 200 euros), que recapten religiosament, a vegades a través de les màquines de compra de targetes de dèbit i crèdit durant els cultes.

L'estafa de la salvació

I amb el negoci en perill, els pastors, a través de vídeos, ara pidolen transferències bancàries, sobreposant la imatge del número de compte corrent, i assegurant que és el camí més eficient per “salvar-se del coronavirus”. Mentre la Fiscalia, tant la dels estats com la federal, opta per la inacció perquè no hi albira cap indici de delicte.

El següent pas ha sigut l’acceleració de la migració religiosa a l’esfera online. A través d’aplicacions, les esglésies retransmeten celebracions, fan directes de pastors, ofereixen contingut i, esclar, demanen donacions “de forma senzilla i ràpida” a través de transaccions amb el telèfons mòbils i, fins i tot, amb codis QR.

“S’ha parlat molt sobre l’església online, els pros i contres, però en un tres i no res un factor extern importat de la Xina, el covid-19, ho ha canviat tot, i ha deixat la qüestió sense debat possible”, afirmen cofois des de l’empresa inChurch, que és líder al Brasil en el desenvolupament de plataformes amb tecnologia integrada per a entitats religioses, i que compta amb 5.000 esglésies com a clients. Des de l’inici de la pandèmia, diuen que l’ús de la plataforma ha augmentat un 70%, i ho celebren amb un hashtag explícit: #AIgrejaNaoVaiParar![#LEsglésiaNoS'aturarà!]