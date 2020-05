El Papa emèrit compara el matrimoni homosexual amb "l'anticrist"

El papa emèrit, Benet XVI, carrega un altre cop contra el matrimoni entre persones del mateix sexe i l’equipara amb “l’anticrist”. Conegut per les seves posicions ultraconservadores, Josep Ratzinger es queixa en una biografia autoritzada que es publica aquest dilluns a Alemanya que qualsevol persona que es mostri contrària a les unions homosexuals, l’avortament o les tècniques de reproducció assistides queda assenyalada. L’alemany Joseph Ratzinger, de 93 anys i que viu en un retir daurat després que el 2013 va renunciar al papat, s’inclou en aquest grup i critica que “fa cent anys a tothom li hauria semblat absurd parlar de matrimoni homosexual” i en canvi ara els que el critiquen pateixen una “excomunió social”.

Aprofundint en les posicions ultraconservadores amb què va impregnar l’esperit del seu papat, a Ratzinger se l’acusa de voler boicotejar la tímida modernització del Vaticà que ha engegat el seu successor, l’argentí Francesc I. Per contra, el Papa emèrit assegura que tots dos mantenen una bona relació i aprofita les més de mil pàgines del llibre per passar comptes amb els seus detractors, el gruix dels quals són teòlegs de la seva Alemanya natal que li retreuen els seus comentaris sobre l’islam i les qüestions socials.

Així, Ratzinger es presenta com a víctima d’una “deformació malintencionada de la realitat” i assegura que els seus detractors s’esforcen a fer-lo “callar”. I posa com a exemple les reaccions que hi va haver a un article seu el 2018 a la revista Comunnio, sobre les relacions entre el cristianisme i el judaisme. "Prefereixo no analitzar les raons per les quals es vol silenciar la meva veu”, diu.

Segons Benet XVI, l’autèntica amenaça per a l’Església prové d'“una dictadura mundial d’ideologies aparentment humanistes”. L’autor del llibre, que també es publicarà en castellà, és Peter Seewald, un defensor de Ratinger que assegura que la imatge com a líder ultraconservador i reaccionari del Papa emèrit es deu en bona mesura a les “calúmnies” d’un dels seus principals crítics, el teòleg ecumènic alemany Hans Küng.

Al febrer Ratzinger va estar immers en una polèmica al Vaticà quan el seu secretari particular va ser apartat de l’entorn de Francesc I després de l’aparició d’un llibre signat pel papa emèrit i el cardenal guineà ultraconservador Robert Sarah en què defensaven el celibat dels sacerdots poc abans que l’actual Papa fes públic el seu posicionament sobre la qüestió. L’alemany finalment va decidir eliminar el seu nom d’alguns capítols de l’obra.