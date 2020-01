El Parlament de l'Iraq aprova l'expulsió de les tropes nord-americanes

"És la millor opció per a l'Iraq", ha dit aquest diumenge el primer ministre interí iraquià, Adil Abdul-Mahdi, en referència a una possible retirada de les tropes dels Estats Units del seu país. I no són paraules buides. Les declaracions d'Abdul-Mahdi arribaven minuts després que el parlament de l'Iraq aprovés una moció exigint al govern que expulsi les tropes de Washington dels territoris iraquians. Una clara represàlia per l'assassinat, divendres, del poderós general iranià Qasem Soleimani i també de la seu assessor iraquià, Abu Mahdi al-Muhandis, en un atac amb drons orquestrat per Donald Trump a tocar de l'aeroport de Bagdad.

El Parlament, doncs, fa el primer pas per complir una de les principals demandes que cridaven els manifestants que dissabte van inundar els carrers de Bagdad per acomiadar els fèretres en una multitudinària marxa lenta per la ciutat. Però res està tancat. Al cap i a la fi, el gest del Parlament es tradueix només en una resolució no vinculant, i és l'executiu qui ara ha de negociar amb la Casa Blanca la modificació o rescissió de l'acord actual. I això no és sinònim de garanties.

En primer lloc, pels esforços que l'equip de Trump pugui fer per aturar la iniciativa iraquiana. I en segon lloc, i sobretot, perquè malgrat que Abdul-Mahdi ha avançat la seva predisposició, el primer ministre ocupa el càrrec de manera interina. El mandatari va acabar dimitint fa dos mesos, al novembre, després d'una multitudinària onada de protestes antigovernamentals que encara dura, i que precisament l'executiu d'Abdul-Mahdi ha reprimit amb una brutalitat superlativa.

Sigui com sigui, i davant l'hemicicle, el primer ministre en funcions va voler resumir el full de ruta que ara s'obre. Hi ha dues opcions: una, exigir la retirada completa de les tropes estrangeres, i dues, renegociar el tractat que configura la seva presència. I és aquí on Abdul-Mahdi es va mostrar partidari d'optar per la primera via, la de la retirada completa. "Malgrat les dificultats externes i internes que ens podem trobar, [la retirada completa] és la millor opció per a l'Iraq". Actualment, es calcula que hi ha uns 5.200 nord-americans patrullant per terres iraquianes. El desplegament és fruit de l'acord signat entre els dos governs després que, el 2014, Bagdad obris les portes del país a la coalició internacional liderada pels EUA per lluitar contra els jihadistes de l'autoproclamat Estat Islàmic.