"He perdut el meu nadó!": el crit d'una mare desesperada durant el rescat d'Open Arms

"He perdut el meu nadó! He perdut el meu nadó!" Era el crit desesperat d'una dona que es trobava entre les 111 persones que aquest dimecres van ser rescatades del mar pels equips de salvament de l'ONG catalana Open Arms. La mare ja havia pogut sortir de l'aigua i era a bord d'una llanxa inflable de l'entitat però enmig del caos del naufragi havia perdut el fill, de sis mesos. Tots dos, i un centenar de persones més, intentaven arribar a Europa a bord d'una pastera que va naufragar al Mediterrani central.

El nen va poder ser rescatat del mar però el seu estat era molt greu: tenia una aturada cardiorespiratòria i, malgrat els esforços dels voluntaris d'Open Arms per reanimar-lo, va acabar morint. Havia nascut a Guinea i es deia Joseph. Va ser una de les sis víctimes mortals del naufragi, un nou episodi de la tragèdia que fa anys que es viu al Mediterrani. Segons l'Organització Internacional de les Migracions (OIM), des del 2014 més de 20.000 persones han perdut la vida intentant arribar a Europa per mar.

Este es el vídeo de un instante que no quieres ver, ni vivir ni sufrir.

Pero ella lo vio, lo vivirá y lo sufrirá el resto de su vida.

Que menos que verlo para poder sentir un pedazo muy pequeño de su dolor y comprender que hemos hecho del #Med, un puto infierno. https://t.co/XhfH27A0cT — Oriol Canals (@ocanalsb) November 12, 2020

"Aquest és el vídeo d'un instant que no vols veure, ni viure, ni patir. Però ella el va veure, el va viure i el patirà la resta de la vida. Cal com a mínim veure'l per poder sentir un trosset molt petit del seu dolor i per comprendre que hem convertit el Mediterrani en un maleït infern", va tuitejar Oriol Canals, un dels voluntaris d'Open Arms.

Més de 250 persones rescatades en dos dies

El vaixell de salvament de l'ONG va fer aquest dimecres dos rescats. Després de salvar 111 persones en el naufragi en què van morir el Joseph i cinc persones més, l' Open Arms va rescatar les 64 persones que anaven a bord d'una pastera a la deriva en un altre lloc del Mediterrani central. A més, el dia abans havia salvat 88 migrants més. Sis persones que es trobaven en estat greu van ser evacuades d'urgència en un helicòpter de la guàrdia costanera italiana, però, com recorda l'entitat, a bord del vaixell encara hi ha 257 persones vives que esperen poder desembarcar en un port segur, a més de cinc cadàvers.

Y anoche, poco después de rescatar otra barca a la deriva con 64 personas, pudimos evacuar de urgencia en helicóptero @guardiacostiera a 6 personas

Hoy en la cubierta #OpenArms 257 personas vivas y 5 cuerpos, que nos recuerdan que #Med es la frontera más mortífera del planeta. pic.twitter.com/HWhcc3JoaO — Open Arms (@openarms_fund) November 12, 2020

Com remarca Open Arms, aquestes xifres recorden que "el Mediterrani és la frontera més mortífera del planeta".